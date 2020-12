Son og Kanes drømmescoringer sikret Spurs-seier mot erkerivalen

(Tottenham - Arsenal 2–0) Harry Kane til Son Heung-min, Son Heung-min til Harry Kane og mer skulle ikke til for å banke Arsenal i «North London Derby».

DYNAMISK DUO: Harry Kane og Heung-Min Son vet å sette pris på hverandre. Foto: Glyn Kirk / POOL / AFP POOL

– Vi føler oss rett og slett bra sammen. Kanskje er vi på vei inn i vår beste del av karrieren, vi forstår hverandre og spillet. Vi er utrolig fornøyde med resultatet og måten vi forsvarte oss på, sier Kane til Sky Sports.

Først dempet Kane ballen med press i rygg, holdt den mesterlig før han vendte opp og spilte til Son på vei gjennom.

Son hadde ikke mange alternativer med seg - bortsett fra å skru den utagbart i hjørnet til Bernd Leno, naturligvis.

Så da gjorde han det.

– Det har vært ni måneder uten fansen, og vi har savnet dem mye. Vi er ekstremt fornøyde, dette er en stor seier for oss, sier Son til BT Sport.

Nærmer seg Chelsea-duo

Kane var ikke bare en klippe på topp, ikke bare en playmaker på midtbanen, men også en bauta i forsvar. I løpet av to minutter stanget han unna fire forskjellige baller i egen boks, før Tottenham plutselig var alene mot et Arsenal-forsvar i fullstendig oppløsning.

Son trillet til Kane og han hamret ballen via tverrliggeren og inn. Gary Lineker tok til twitter for å hylle duoen.

– En nydelig kontring fører til at Son legger opp til Kane. For et radarpar, skriver han.

De kombinerte for tiende og ellevte gang denne sesongen, for 31. gang totalt og kun Didier Drogba og Frank Lampard med sine 36 kombinasjoner er foran dem på den historiske listen.

– Vi kommer til å forsøke å ta denne rekorden så kjapt som mulig. Det er en sann glede å spille med «denne fyren», sier Son.

Apatiske Arsenal

Mikel Arteta og hans Arsenal ble fullstendig avkledd i første omgang og maktet ikke et eneste skudd på mål i første omgang av det tradisjonsrike North London Derby.

I andre omgang kom de mer og mer inn i kampen, men aldri nærmere enn Alexandre Lacazettes spede hodeforsøk. Jordfreseren Pierre-Emile Højbjerg dominerte midtbanen nesten alene og «the Gunners» kom aldri inn i rytmen gjennom hele kampen.

– Arsenal trenger spillere som er villige til å ta ansvar og kjempe for klubben. De er fortsatt for svake mentalt og tapte fortjent mot et mer solid, bedre organisert, mer sultent og mer klinisk Tottenham, skriver den anerkjente fotballskribenten Henry Winter på twitter.

Dermed tar Tottenham tilbake tabelltoppen og distansen ned til Arsenal er nå hele elleve poeng. Eller som Arsenal-fansen har sagt i alle år: Mind the gap.

Tottenham viser at de mener alvor denne sesongen.

