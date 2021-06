Månelandingen i Budapest

OM FOTBALL: Fotballen kom tilbake til folket, og derfor var det flott å se Ungarns heroiske menn la seg hylle av et fullstappet stadion.

Attila Fiola jublet da han sendte Ungarn i ledelsen på overtid mot Frankrike. Foto: Tibor Illyes, AP

Ungarn-Frankrike 1–1

En gang i tiden reiste Norges herrelandslag i fotball til Budapest uten spiss.

Det gikk galt i den EM-playoffkampen, vi kom ikke til mesterskap da heller.

Lørdag reiste regjerende verdensmester Frankrike til Budapest med fem spisser i verdensklasse.

Det holdt også på å gå galt, men to av klassespissene ryddet opp og sørget for at EMs største favoritt kunne reise fra Ungarn med ett poeng.

Men Les Bleus var rystet etter opplevelsen i Budapest. Det var et lite jordskjelv, for det heroiske og energifylte Ungarn-laget skapte unødvendige problemer.

Og monsteret på tribunen hadde vi alle glemt hvordan var.

Månelandingen i Budapest

Det er rart hva et massivt trøkk fra tribunen kan gjøre med fotballspillere.

Det kan løfte middelmådighet til verdensklasse. David kan være i stand til å slå Goliat. I de riktige rammene kan lag som Liverpool slå Barcelona 4–0.

Og ofte skinner de største stjernene som aller best når scenen er som størst.

En av de største stjernene heter Kylian Mbappé.

Han har knapt spilt foran tilskuere på over 15 måneder. Forrige gang den franske juvelen spilte foran mer enn 50.000 tilskuere, var i Champions League-duellen med Erling Braut Haalands Borussia Dortmund i februar i fjor.

Det er lenge siden!

Derfor må det også ha føltes som en månelanding for Mbappé og de franske stjernene da de fra spillertunnelen tittet ut mot folkehavet på Puskás Arena.

Men dette var ikke et romfartøy som fant månen for første gang, det var en fotballstadion som tok tilbake til fotballen slik vi har kjent den.

67.000 – wow! – dansende og syngende tilskuere var en ny påminnelse på hva vi har mistet under pandemien og viste tribunekulturens kraft.

Det gjorde aktørene på banen bedre. Om det var bra for smittetallene, er en annen sak.

67.000 tilskuere rammet inn EM-duellen mellom Ungarn og Frankrike i Budapest. Foto: Alex Pantling, AP

Angrep som iltre veps

Aggressive ungarere angrep verdensmesteren som iltre veps i starten. De skal ha for motet, iveren og angrepslysten. Det var hælspark og vendinger som Ungarns fotballfar Ferenc Puskás trolig ville vært stolt av.

Men det ble for smått da de nærmet seg Hugo Lloris i Frankrike-målet.

Da Ungarn hadde løpt fra seg, var det i stedet storfavoritten som tok helt over.

Vi noterte fire store målsjanser, glitrende Kylian Mbappé var involvert i dem alle.

Først en ubegripelig bom fra Griezmann. Så en heading utenfor fra Mbappé. Enda en heading utenfor fra Mbappé.

Og så omgangens beste angrep etter en drøy halvtime.

Den strålende bakromspasningen. Nedtaket til Mbappé. Den silkemyke pasningen fra Mbappé.

Merci beaucoup, sa Karim Benzema. Og så knallet han ballen håpløst utenfor mål.

Kylian Mbappé og Didier Deschamps måtte nøye seg med ett poeng i Budapest. Foto: FRANCK FIFE, REUTERS

Sjokket på overtid

Frankrike hadde like mange avslutninger på en halvtime mot Ungarn, som de hadde i hele kampen mot Tyskland.

Frankrike var bedre enn Ungarn, ingen tvil om det. Men så lenge fotball-EMs beste angrepsrekke ikke klarte å score, var det håp for Ungarn.

På overtid av første omgang kombinerte Attila Fiola på venstrekanten, fortsatte med et løp i bakrommet, og plutselig var han alene med keeper Lloris.

Fiola plasserte ballen nede i hjørnet, kohorten på 67.000 tilskuere eksploderte, fotballen har ikke hørt tilsvarende siden 11. mars 2020.

31-åringen stormet over reklamegjerdet og banket knyttneven i et bord så en funksjonær skvatt til.

Ungarn 1. Frankrike 0.

Det er grunn til å være misunnelig på alle dem med billett.

Og om det føltes som en månelanding da spillerne entret banen, må det ha vært månelyst i Frankrike-garderoben ved pause.

Antoine Griezmann reddet 1–1 og ett poeng midtveis i andre omgang. Foto: FRANCK FIFE, REUTERS

Stjernene reddet poenget

Det var ikke denne kampen den regjerende verdensmesteren skulle tape poeng i.

For Ungarn handlet det om å forsvare ledelsen, og det var ganske naturlig at de ble dypere.

For Frankrike handlet det om å utnytte lagets enorme offensive potensial.

Og det gjorde de midtveis i andre omgang.

Mbappé kom seg rundt på høyre, la tilbake i feltet, der kunne Griezmann relativt greit plassere ballen forbi Ungarns keeper Péter Gulácsi.

Superdoen på topp hadde ryddet opp, Ungarn hang i tauene, og da var spørsmålet om de kunne holde unna. Mot Portugal fire dager tidligere, glapp det med tre baklengsmål de siste 10 minuttene.

67.000 tilskuere i ryggen hjelper på.

Heroiske Ungarn viste at de har et sterkt kollektiv. Ungarn vant ett poeng og har nå muligheten til å avansere fra den tøffeste EM-gruppen før onsdagens bortemøte med Tyskland.

Ellers noterer vi oss at EM-favoritt Frankrike fortsatt har litt å jobbe med.

Og at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har fått litt å tenke på.

Det hevdes at de vurderer å flytte semifinaler og finale fra Wembley til Budapest på grunn av økt smitte i Storbritannia.

Bildene fra Puskás Arena kan være dårlig nytt for finaleuken på Wembley.

Det er ikke sikkert fotballen kommer hjem, likevel.