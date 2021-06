Qatar-saken: Derfor er klubbene i Trondheim splittet

Søndag møtes over 400 klubber for å stemme ja eller nei til Qatar-boikott. Klubbene i Trondheim er delte.

Sitter på toppen. Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt. President og generalsekretær i NFF. Et NFF som har måttet tåle kritikk i forkant av Qatar-avgjørelsen. Foto: Terje Pedersen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det var ikke 100 prosent enighet i styret. Men vi har fattet vedtak om å gå for boikott, sier Odd Einar Landsem i Utleira.

– Vi er delt i styret, og stiller derfor ikke på tinget, sier Roberth Åsenhus i Nidelv.

– For oss ble dette et verdivalg. Vi stemmer for boikott, sier Gro Merethe Nerland i Tiller.

– Vi har siden mars fått tilgang til «tyngre» kilder i denne saken, sier Ranheim toppfotballs Lars Asle Einarsen, om hvorfor de har snudd fra ja til nei til boikott.

– Det blir VM uansett, men vårt standpunkt er at vi tror mest på boikott, sier Mats Thorsø Hansen i Charlottenlund.

Astors tydelige boikott-ja

Søndag avgjøres den mye omtalte Qatar-saken, som også Adresseavisen har hatt fokus på de siste dagene.

Torsdag snakket kretsleder Are Bergquist om hvorfor de er imot boikott, i en sak hvor kretsen også medga å ha kontaktet klubber tre ganger for å redegjøre for sitt nei.

Fredag reagerte Astor på NFFs framgangsmåte i saken, og også hvorfor klubben selv er for en boikott.

Går for boikott: Astor, og nestleder Erlend Skårsmoen. Foto: Kim Nygård / Adresseavisen

RBK og RBK kvinner

De siste dagene har Adresseavisen også snakket med en rekke av bydelsklubbene, som nå har hatt saken oppe i sine styrerom.

Det er ifølge NTB ventet 420 klubber til det digitale tinget. Og mens RBK går for boikott, vil RBK kvinner si nei.

Og i 2. divisjon: Der Nardo går for boikott, sier Levanger nei.

Med andre ord: Trøndelag er splittet, og det gjelder også klubbene vi har snakket med.

For mens Utleira, Tiller og Charlottenlund alle vil stemme for boikott, har Nidelv bestemt seg for ikke å stille på tinget - på grunn av usikkerhet. Mens Ranheim Toppfotball tidligere denne uka snudde i spørsmålet.

Dette sier klubbene

Dette sier klubbene Adresseavisen har snakket med:

Odd Einar Landsem, styreleder i Utleira: – Vi hadde en god diskusjon i styret, og det var ikke 100 prosent enighet. Vi fattet vedtaket om å gå for boikott 3. juni. Vi hadde Qatar-rapporten som en del av diskusjonen, men vår egen mening om saken veide tyngre.

– Hvorfor stemmer dere for boikott?

– Det handler om at det er pengene som rår, på bekostning av menneskerettigheter, svarer Landsem.

Styreleder i Utleira, Odd Einar Landsem. Foto: Frank Skaufel

Gro Merethe Nerland, delegat for Tiller på tinget:

– Vi tok vår beslutning forrige søndag. Alle som har stemmerett har en forpliktelse til å sette seg inn i saken, både hva gjelder Qatar-rapporten og NFFs alternative budsjett ved en eventuell boikott.

– For oss ble dette et verdivalg, sier Nerland, om Tillers ja til boikott.

Delegat for Tiller, Gro Merethe Nerland. Foto: Marthe Hårstad

Mats Thorsø Hansen, leder i Charlottenlund:

– Jeg snakker på vegne av styret. Vi hadde en lang diskusjon for en stund tilbake, og stemmer for boikott. Det handler blant om arbeidsforholdene til VM-arbeiderne og om et regime som ikke tillater homofili. Det blir VM uansett, men vårt standpunkt er at vi tror mest på en boikott, sier han.

Nidelv usikre

På Tempe har Qatar-rapporten gjort Nidelv-styret usikre.

I vinter var klubben tydelig på at de vil stemme for boikott. Men den siste tiden har klubben hatt nye diskusjoner, og landet på at de ikke stiller på tinget søndag.

– Vi tok standpunkt ikke lenge etter at Tromsø gikk ut og ville støtte en boikott. Vi synes det er unødvendig å ha VM i Qatar, og det gjør vi fremdeles, sier styreleder Roberth Åsenhus.

Og fortsetter:

- I etterkant av Qatar-rapporten har vi hatt en god del diskusjoner, og er litt delt i styret. På grunn av tvilen, har vi derfor endt opp med ikke å stille på tinget.



Splittet: Nidelv er splittet i et allerede Qatar-splittet Trondheim, og stiller ikke på Tinget. Foto: Mariann Dybdahl

Snudd på Ranheim

Mens breddeklubbene har én stemme hver, kan toppklubbene delta med to delegater - og dermed to stemmer hver.

Én av disse klubbene er Ranheim. Og i fjæra ble avdelingen for toppfotball - som på Brakka - enige om å støtte boikott under årsmøtet i vår.

Den gang tok Ranheim-styret initiativet. Men etter at Qatar-rapporten kom har det samme styret snudd.

Dermed ble det ekstraordinært årsmøte denne uka. 11 stilte opp, og det ble bestemt at klubben nå går mot boikott av VM.

– Vi har aldri gått vekk fra at det er feil å ha et VM i Qatar, sier styreleder Lars Asle Einarsen.

Og legger til:

– Men siden mars har vi hatt større tilgang til «tunge» kilder i denne saken. Vi mener Qatar-utvalget er sammensatt av folk med høy integritet, som har mer innsikt og mulighet til å gå inn i problemstillingen, enn oss selv. Vi har også snakket med folk med kunnskap om hva som virker, som i ILO (International Labour Organization).

– Det betyr også mye for vårt standpunkt at Fellesforbundet og Internasjonal avdeling i LO mener boikott ikke vil gi ønsket effekt på arbeidsforholdene i Qatar. Det handler om hva slags virkemidler vi tror har størst effekt på lang sikt.