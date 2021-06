Branns EM-spiller flyttet til England: – Det endret mentaliteten hans

Robert Taylor har forlatt Brann for EM. I bagasjen har han tusenvis av krangler og tonnevis av støtte fra faren og familien.

Robert Taylor (midten) skal spille EM for Finland. Det er stas for familien. Foto: Privat

En stolt nasjon sitter klare foran tv-en når Brann-spiller Robert Taylor lørdag kveld spaserer ut til Finlands aller første mesterskapskamp.

Trolig blant de aller stolteste: mor og far, hjemme i Jyväskylä.

Der var det Robert Taylor lærte seg å gjøre foten til en magnet mot ballen, eller hvilke som helst andre kroppsdeler han brukte til å trikse med.

Pappa Paul Taylor så det da pjokken var 10–11 år.

– «Fine triks», tenkte jeg. «Han kan behandle ballen. Han har en sjanse».

Gjennom seirer og tap og i flere land har faren fulgt sin sønn tett. Paul Taylor ser Branns kamper. Hver gang. Med stort engasjement. Konen går gjerne ned en etasje når det står på som verst. Paul Taylor savner sklitaklinger i den moderne fotballen og har sannelig sagt det til sin sønn noen ganger!

I det hele tatt bør han være utmerket i stand til å vurdere hva som har gjort Robert Taylor til toppspiller og Branns kreative kraft.

Han trekker spesielt frem ett valg.

Pappa Taylor til venstre, sønnen i midten bak. Foto: Privat

Familiens valg

– Vi dro til England for et år i 2008. Det endret mentaliteten hans, sier pappa Taylor, som selv er engelsk.

Der, forteller han, var det ikke lenger lett for Robert å tro at han var den beste. I Jyväskylä fantes ikke mange med sjøløveteknikk.

– I England var det tusener som var bedre enn ham, mener senior.

– Da han var 14 måtte jeg si at «nå vet du at det ikke er så lett å være fotballspiller». Han kunne ikke lenger tenke at han var stjernen på laget og det var litt av grunnen til at jeg tok ham med dit, sier Paul Taylor.

Robert Taylor visste at han ville bli fotballspiller tidlig i livet. Foto: Privat

Nottingham Forest brukte to måneder på å bestemme om tenåringen var god nok for akademiet deres. De tok ham inn, Taylor fikk trene med kvalitet, imponerte i kamp mot Lincoln City og gikk dit.

– Det gjorde ham tøffere som spiller, sier faren, og mener du kan se det den dag i dag.

For hvor ofte hinker Robert Taylor småskadet av banen i en Brann-kamp?

– Å spille i England var en tøff utfordring. En viktig periode for meg, sier Robert Taylor selv.

Taylor går for å være den fremste teknikeren i Brann-laget. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Tusenvis av krangler

Han snakker med BT fra finnenes EM-leir. Det går mye i Nintendo-spillet Mario Kart for å kvele tiden. Av og til vinner Robert Taylor. I en pause fra gamingen vedgår Brann-profilen at det har smelt godt mellom far og sønn noen ganger.

– Det har vært hundrevis av krangler. Tusenvis. Om fotball, sier Robert Taylor.

– Han pleide å trene meg og gjør det fortsatt, legger han til med en ørliten latter.

Teknikeren er ikke i tvil. Blant tre grunner til at Taylor er blitt fotballproff og landslagsspiller, er pappa den ene.

– Jeg har vært dedikert. Det tror jeg har vært det viktigste. Så har jeg hatt flaks. Og jeg har hørt på min far, på rådene hans. Han kan og forstår fotball.

Taylor ble Brann-spiller før 2020-sesongen, og ble hentet av daværende sportssjef Rune Soltvedt på flyplassen på Gran Canaria, der laget var på treningsleir. Foto: Bjørn Erik Larsen, arkiv

Garderobespøken

Robert Taylors EM-debut hans gjør ham til den første Brann-spiller i turneringen siden Joachim Björklund for nesten 30 år siden.

I garderoben etter årets første Brann-seier, mot Strømsgodset, ønsket trener Kåre Ingebrigtsen lykke til og startet en applaus.

– Alt det beste i turneringen, sa Ingebrigtsen.

– Vinn den, svarte en av lagkameratene.

– Nei, nei, nei. Da kommer han for sent tilbake, kontret rappkjeftede Ingebrigtsen.

Vel vitende om at hele Brann kan tjene på at Robert Taylor viser seg frem for hele Fotball-Europa.

