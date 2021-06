Misfornøyde Start-spillere ga beskjed til styret: – Litt frustrerende

Frustrerte Start-spillere sa tydelig fra etter at Joey Hardarson måtte gå som trener. Klubbens kaptein har sett seg lei på dårlig kommunikasjon og lekkasjer til media.

Start-spillerne på treningsfeltet onsdag formiddag. Foto: Jim Rune Bjorvand

KRISTIANSAND: – Det var bare et lite brev hvor vi delte våre tanker, som jeg hadde håpet skulle være mellom oss og styret. Så ser jeg ingen grunn til at det skal kommenteres i media.

Det sier Start-kaptein Kristoffer Tønnessen til Fædrelandsvennen etter onsdagens trening. Den ble gjennomført under ledelse av Alexander Øren, Adolfo Rodriguez og Erik Mykland.

For igjen har det vært turbulente dager i Start, etter at Joey Hardarson og assistenttrener Mattias Andersson fikk beskjed om at de ikke lenger var ønsket med som trenere i klubben.

En nyhet som nådde mediene før det nådde resten av de ansatte i klubben.

Dårlig kommunikasjon

Fædrelandsvennen vet at spillerne mandag kveld sendte en epost til styret i Start, hvor de ytret sin misnøye over situasjonen.

Slik Fædrelandsvennen forstår det handlet ikke brevet om hvorvidt man var uenig i at Hardarson ble sparket eller ikke, men hvordan kommunikasjonen har fungert i klubben. Flere spillere og ansatte har i lang tid latt seg irritere av dårlig kommunikasjon internt og at ting må sprekke i mediene før de får vite noe.

– Du vet åpenbart at det har vært en beskjed mellom oss. Hva som sto i den vil jeg ikke gå noe dypere inn i.

Start-kaptein Kristoffer Tønnessen. Foto: Jim Rune Bjorvand

– Hvordan blir en spillergruppe påvirket av det som har skjedd?

– Trenerbytter er sånt som kan skje. Det må vi fotballspillere lære å forholde oss til. Det som er ekstremt spesielt med denne klubben er at alt blir lekket og at vi får beskjed gjennom Jesper Mathisen på Twitter, og Fevennen. Det er litt frustrerende, sier Tønnessen.

– Så det har vært en misnøye rundt det?

– Det har vært et emne lenge at det har vært dårlig kommunikasjon og at ting blir lekket gang på gang. Jeg vil ikke kommentere noe mer enn at det er litt frustrerende, sier han.

– Konfidensielt

Start har den siste tiden vært uten daglig leder etter at Christopher MacConnacher sa opp sin stilling, samt at man har vært uten sportslig leder når Atle Roar Håland har vært sykemeldt. Det har gjort at kommunikasjonsflyten innad har stoppet og at flere ansatte har funnet det vanskelig å vite hvem de skal forholde seg til.

Etter det Fædrelandsvennen forstår skal spillerne også ha stilt spørsmål ved timingen for sparkingen av Hardarson, etter at man hadde tatt grep med å legge om formasjonen og kun fikk én kamp til å prøve den.

Start styreleder Andreas Nielsen samlet spillerne til en prat etter trening tirsdag. Han vil ikke gå inn på kritikken fra spillerne.

– All kommunikasjon mellom styret, meg og spillerne er konfidensielt. Det er et tillitsforhold jeg ikke under noen omstendigheter kommer til å rikke på, skriver Nielsen.

Tønnessen roser hvordan det midlertidige trenerteamet har kommet inn etter Hardarson.

– Det har vært veldig positivt. De har kommet inn med veldig fin energi og vært offensive i tankegangen. Det tror jeg passer oss veldig bra, sier kapteinen.