Starts assis­tent­trener om exiten: – Jeg var forbe­redt på det

Mattias Andersson sier det lå i kortene at han og Joey Hardarson skulle få sparken. Nå vil han fortsette å jobbe med fotball i Kristiansand.

Mattias Andersson har vært assistenttrener i Start i to år, før han mandag måtte gå sammen med Joey Hardarson. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg var forberedt på det. Jeg hadde en følelse på at det lå i kortene. At folk ikke var fornøyd. Men jeg har ingen «hard feelings» overfor Start.

Det sier Mattias Andersson til Fædrelandsvennen. Det har gått noen dager siden han og Joey Hardarson fikk beskjed om at de ikke lenger er ønsket som trenere for Starts A-lag.

– Når du får sparken er det for at ting ikke har gått i riktig retning. Jeg har følt på det samme og at ting har blitt vanskeligere og vanskeligere. Når klubben sa at de ønsket å avslutte så sa jeg «ok» og at det ikke var noen vonde følelser, sier Andersson.

– Er du enig i avgjørelsen?

– Det er ikke et valg jeg har. Når en klubb sier de ikke ønsker deg mer så har det ingenting å si om jeg er enig eller ikke. Jeg hadde tenkt til å slutte. Dette skulle bli mitt siste år. Jeg fikk en datter i 2019 som gjør at jeg ikke kan reise landet rundt hver helg, sier Andersson.

Han skulle egentlig bare hjelpe til rundt A-laget i en kort periode etter at Kjetil Rekdal forsvant ut. I stedet ble han Joey Hardarsons assistenttrener i to år. Svensken, med fortid i klubber som Strømsgodset og Odd som spiller, sier han har gledet seg til å gå på jobb hver dag.

Men det har heller ikke bare vært lett å jobbe i Start.

– Man har kjent at ting har vært vanskelig. Mange har forsvunnet og det har vært en viss uro. Så gjør man så godt man kan og fokuserer på å ha bra treninger. Men man har merket at mange har forsvunnet. Det har noe å si, sier Andersson.

– Hvilke utfordringer har Start slik du ser det?

– Jeg tror at de som driver klubben er klar over det. Jeg føler ikke at jeg har så mye å si om det, sier Andersson.

Han hyller Joey Hardarson som et «helt unikt menneske», som var grunnen til at han valgte å bli med så lenge som han ble.

Nå ønsker 39-åringen å fortsette å jobbe med fotball på Sørlandet.

– Absolutt. Jeg vil jobbe med fotball i Kristiansand. Men ikke som A-lagstrener. Jeg ønsker å bidra til lokalfotballen. Så lenge jeg jobber med fotball og mennesker som er motivert for å bli bedre, så er det det viktigste, sier Andersson.