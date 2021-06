Her må RBK-stjernen forlate treningsfeltet

Da Markus Henriksen fyrte avgårde et skudd, kjente han at noe var galt.

Her tusler Markus Henriksen av treningsfeltet etter å ha fått en kjenning i det vonde kneet sitt. Foto: Johannes Strand

LERKENDAL: – Nå er det litt «bob-bob». Jeg fikk en liten kjenning på spillsekvensen i dag. Det er skuffende.

Det sier Markus Henriksen til Adresseavisen etter å ha forlatt treningsfeltet på fredagens økt.

– Det har kjentes bedre og bedre ut de siste dagene. I går (torsdag) var jeg med på deler av økta, og i dag var planen å være med på enda mer. Men nå tar jeg ingen sjanser.

– Vi får se

Da Henriksen fyrte av et skudd, kjente han at noe ikke stemte i det vonde kneet.

– Jeg sliter jo med dette kneet. Vi får se hvor lang tid det tar før det blir bra igjen, sier RBK-kapteinen.

Han var uansett ikke aktuell til helgas seriekamp mot Strømsgodset. Planen var å trene for fullt kommende uke.

– Målet var å være kampklar til neste helg. Men nå får vi se hvordan dette utvikler seg de kommende dagene. Jeg håper det ordner seg raskt.

Etter treninga ble kneet kjølt ned med is, før RBKs medisinske personell tok en titt på det.

Regner med det ordner seg

RBK-trener Åge Hareide tror ikke Henriksens tilbakeslag er alvorlig.

– Det nappet litt i leddbåndet i det vonde kneet da han skulle avslutte. Det er nok ikke så ille. Vi regner med det ordner seg.

Det var i kampen mot Viking 13. mai Henriksen måtte forlate banen med en kneskade. MR-undersøkelsen i etterkant viste at skaden i leddbåndet var mindre alvorlig enn fryktet.

– Markus har en leddbåndskade mellom grad 1 og 2. Vi forventer ham tilbake om fire uker, sa klubblege Reidar Due til Rosenborgs egen hjemmeside.

– Det var fantastiske nyheter å få. Jeg fryktet selvfølgelig det verste og er glad for at det ikke var verre. Nå ser jeg fram til å begynne med opptreningen og komme meg tilbake på banen så fort som mulig, sa Henriksen selv.

RBK-trener Åge Hareide tror ikke Henriksens tilbakeslag er alvorlig. Foto: Morten Antonsen

– Kjedelig

RBK-kapteinen forteller at han etter beste evne har prøvd å bidra med sitt under skadeoppholdet.

– Jeg følte meg jo veldig bra og hadde for en gangs skyld fått en skikkelig oppkjøring. Det er alfa og omega for alle fotballspillere. Jeg var der jeg skulle være, så da er det kjedelig at man får en slik smell. Men sånn er fotballen.

– I disse ukene har jeg gjort alt jeg kan for å komme meg tilbake. Selv om jeg ikke er utpå banen, gjør jeg det jeg kan for å piffe opp guttene og være til stede. Men det er selvsagt kjedelig når man ikke kan bidra på banen.

– Hvordan har ukene vært for deg?

– Jeg har trent veldig hardt. Samtidig har jeg, som alle andre i Trondheim, vært ute i sola og kost meg med familien. Jeg har fått grillet litt. Det er viktig å grille når det er sommer.

Markus Henriksen var tilbake på treningsfeltet denne uka. Fredag fikk han en kjenning i det vonde kneet sitt. Foto: Richard Sagen

Ni spillere på RBK 2

Fredag ettermiddag manglet en rekke spillere på treningsfeltet. Årsaken var at hele ni spillere skulle spille en treningskamp for RBK 2 mot Levanger.

Hareide sier at Sander Tangvik, Jonathan Augustinsson, Holmar Örn Eyjolfsson, Mikkel Konradsen Ceide, Emil Konradsen Ceide, Edvard Tagseth, Rasmus Wiedesheim-Paul, Guillermo Molins og Ole Sæter er med i kampen mot nordtrønderne.

– Det er viktig å holde alle spillerne i gang. Kamptrening er helt avgjørende for flere av dem, sier Hareide.

Søndag spiller RBK bortekamp mot Strømsgodset i Drammen.