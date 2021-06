Ni av ti hjertestartere i Norge er ikke registrert: – Altfor dårlig

Det er 60.000 hjertestartere i Norge, men bare 6000 av dem står oppført i det offentlige hjertestarterregisteret.

HJERTESTARTEREN REDDET ERIKSEN: Den tyske legen Jens Kleinefeld som var med å redde Christian Eriksen lørdag. Hjertet stanset. Han våknet etter det første støtet fra en hjertestarter. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

– Det er altfor lite. Det er altfor dårlig. Det er flere aktører som er klar over det, og at det er for dårlig, sier komiker og langrennsentusiast Nils Ingar Aadne til VG.

Aadne opplevde å miste samboeren Ida Eide etter hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim høsten 2018. Etterpå har han satt søkelyset på hjertestartere og livreddende førstehjelp.

MINNEFOND: Nils Ingar Aadne og avdøde Ida Eides lillesøster, Mari, deler ut hjertestartere gjennom Ida Eides Minnefond. Her fra lanseringen av minnefondet i november 2018. Foto: Olsen, Geir

Hjertestarter-tallene kommer fra Helsedirektoratet.

Med andre ord: Det er 54.000 hjertestartere i Norge som ikke er registrert i det offentlige hjertestarterregisteret 113.no, derfor vet ikke folk og helse- og redningstjenesten hvor disse hjertestarterne er.

Det er 54.000 hjertestartere som ikke vil være til hjelp dersom man blir vitne til at noen får hjertestans, med mindre noen kjenner til hvor den er, om den fungerer – og hvordan den skal brukes.

Aadne har gjennom Ida Eides Minnefond delt ut 105 hjertestartere. I Norge er det om lag 3000 som opplever hjertestans i året utenfor sykehusene.

– Jeg vet ikke om hjertestarterne ikke er registrert fordi folk ikke vet at de må gjøre det. Kanskje de ikke vet om registeret? Kanskje det ikke er kommunisert godt nok? Det er et problem. For rask tilgang til hjertestarter og førstehjelp redder liv, sier Aadne.

Eriksens hjerte stanset

Lørdag kunne alle som så EM-kampen mellom Danmark og Finland se en hjertestans direkte på TV. Christian Eriksen segnet om og fikk umiddelbart livreddende førstehjelp bak muren av sjokkerte lagkamerater.

Den tyske legen som behandlet Eriksen, Jens Kleinefeld, fortalte onsdag hvor viktig en hjertestarter er. Den danske superstjernen våknet etter første støt med hjertestarteren.

– I slike medisinske nødssituasjoner i hverdagen er sjansen for suksess langt lavere, sa Kleinefeld til tyske medier.

Terje Halvorsen er lege og administrerende direktør i Norsk Førstehjelp. Han har tidligere vært landslagslege for både fotball- og håndballspillere.

– Jeg sa til kona: Huff, jeg tror han har hjertestans. Jeg kunne se av bildene at han fikk hjertekompresjon. Det som er gledelig er at han fikk kompetent behandling med en gang. Han våknet opp. Strøm reddet livet hans, sier Halvorsen til VG.

HJERTESTARTER PÅ ULLEVÅLSETER: I mai i fjor ble det montert hjertestarter på det populære stedet i Nordmarka. Fra venstre: Carl Erik Torp (t.v.) har selv opplevd hjertestans da han var Brann-spiller, Pål Anders Ullevålseter, John Olav Nicholson i LHL og administrerende direktør i Norsk Førstehjelp Terje Halvorsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Norges idrettsforbund har prosjektet «Sammen redder vi liv» med Gjensidigestiftelsen og Norges Fotballforbund, hvor fotballforbundet har fått syv millioner kroner til opplæring og hjertestartere til rundt 70 klubber. En kartlegging viser at på Norges rundt 1800 idrettsarenaer har mellom syv og åtte prosent hjertestartere som er registrert i hjertestarterregisteret. Det betyr færre enn 144 arenaer.

– I idretten i Norge er det tre hjertestans per år hos dem under 35 år. Overlevelsesraten er 40 prosent. Ved mange hjertestans hos utøvere er det kompetent personale til stede, sier Halvorsen.

Når en hjertestarter er registrert har 113-tjenesten full tilgang, og man vil kunne finne den nærmeste hjertestarteren med appen deres.

– Koster penger

Kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund Finn Aagaard forteller at de ønsker å dele ut hjertestartere også etter at pilotprosjektet Fotballforbundet er med på er over.

– Men det koster penger og det er nødvendig med opplæring. Målet er at dette forprosjektet ferdigstilles i år, og at flere må komme på banen. Vi vil nå vurdere å søke midler til et hovedprosjekt med mål om å rekruttere langt flere klubber og idrettslag i tiden fremover. Da er vi avhengig av finansiering, sier Aagaard.

I fotball på de øverste nivåene er det pålagt å ha hjertestarter i nærheten.

– Dette handler om muligheten til å redde liv, og at ambulansetjeneste og 113 får viktig tilgang til informasjon om hvorvidt en hjertestarter er tilgjengelig i nærheten, sier Aagaard.

Det er alt fra bedrifter og idrettslag til privatpersoner som har hjertestartere. Avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet opplyser at de har ytterligere 11.000 i registeret, men som ikke kan vises fordi eiere ikke har kvalitetssikret registreringene sine med oppdaterte bekreftelser.

– Erfaringen fra Hjertestarterregisteret til 113.no er at mange oppdager at de har utgåtte elektroder og tomt batteri når de skal registrere. Mange har ikke vært klar over at de må bytte elektrodene og at hjertestarteren kan gå tom for batteri. Slik sett er det offentlige hjertestarterregisteret et hjelpemiddel som påminner om tilsyn hver sjette måned og minner om utløpsdatoene når de er registrert, sier Olsen til VG.

– Hva tenker du om at det er anslagsvis 54.000 hjertestartere de færreste, om noen, kan ha nytte av i Norge?

– Vi ønsker selvsagt så høy andel tilgjengelige hjertestartere som mulig i registeret, og på den måten for befolkningen. Samtidig er det slik at anskaffelse og registrering av hjertestartere er ikke regulert og dermed en frivillig sak. Det er derfor den enkelte eier som selv må vurdere dette. Vi håper at mer oppmerksomhet om nytten, vil øke interessen og andelen registrerte hjertestartere, svarer Olsen.

Kampen mellom Danmark og Belgia ble stoppet i ett minutt for Christian Eriksen onsdag:

– Kan redde naboen

Terje Halvorsen i Norsk Førstehjelp mener målet må være at alle hjertestarterne i Norge må bli registrert.

– Vi har en utfordring med å få de som innehar hjertestartere til å registrere den. Det er viktig med tilgang for andre. Man kan ta ansvar, ikke bare for en selv. Man kan redde naboen ved å gjøre hjertestarteren synlig. Det er ulike grunner til at folk ikke registrerer, noen er redd for å bli utsatt for tyveri og faren for hærverk. Men av de mange tusen hjertestarterne som er, så har jeg bare hørt om én som er blitt borte fra en importør. Dette er livreddende. Da skal det ikke være vanskelig tilgjengelig, sier Olsen.

Det ble onsdag bestemt at Eriksen får operert inn hjertestarter.