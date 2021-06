Ville boikotte Qatar-VM - nå har Ranheim snudd

Fem dager før Qatar-saken skal opp i ekstraordinært fotballting har Ranheim toppfotball skiftet mening.

Styret snudde - så klubben: Ranheim i Qatar-saken. Foto: Christine Schefte

I mars vedtok nemlig Ranheims årsmøte å gå inn for boikott av Qatar-VM, etter forslag fra sitt eget styre.

Siden har det samme styret snudd i spørsmålet, og saken endte med at toppfotballavdelingen i Ranheim avholdt ekstraordinært årsmøte tirsdag kveld.

Der fikk styret det som det ville, og medlemsmassen endret mening.

Nå går klubben inn for å stemme mot en boikott under det ekstraordinære fotballtinget søndag.

Dette skriver Ranheim på sine hjemmesider:

– Vår mening, som også støttes av utvalget, er selvsagt fremdeles at tildelingen av VM til Qatar i 2022 var feil. Årsmøte i Ranheim fotball topp vedtok i mars i år, etter forslag fra styret, å be NFF støtte en boikott. Etter en ny vurdering med utgangspunkt i rapporten fra Qatar utvalget og informasjonen som har fremkommet siden mars har styret endret sitt syn.

RBK stemmer for boikott

Rosenborg er en annen trøndersk toppklubb som fattet vedtak i Qatar-saken under sitt årsmøtet tidligere i vinter.

Der ønsket styret å gå mot en boikott, men ble overstyrt av medlemmene.

Siden har styreleder Ivar Koteng vært ute og bekreftet at dette vedtaket står, og at RBK stemmer for boikott søndag.