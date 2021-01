Bekreftet: Spisskometen klar for Rosenborg

Ole Sæter er formelt klar for Rosenborg. Han har signert en treårskontrakt.

Klar for RBK: Ole Sæter. Foto: Kim Nygård

Det melder både Ranheim og RBK i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Sæter er 24 år, og spilte i Ranheim i 2020-sesongen.

- Det er surrealistisk å sitte her i Rosenborg-drakta. Det er en følelse jeg ikke har kjent på noen gang tidligere. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, sier Sæter til RBK.no.

11 mål på 20 kamper

Sæter og RBK-koblingen vært kjent en stund allerede.

For syv dager siden skrev Adresseavisen at Rosenborg var interessert i spissen, som scoret 11 mål på 20 kamper for Ranheim i fjor.

Fredag ble det kjent at klubbene var enige om en overgang, og at Sæter blir RBK-spiller.

Uvanlig fortid

Tirsdag ettermiddag kunne så RBK offentliggjøre overgangen.

Sæter blir dermed den tredje signeringen til Åge Hareide i vinter: Fra før er Jonathan Augustinsson og Adam Andersson hentet til Lerkendal.

Tirsdag skrev også Adresseavisen om Sæters vei til Lerkendal, fra bydelsklubben Trond og via en rekke bydelsklubber i Trondheim.