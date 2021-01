Vipers slo tilbake – knuste storlag på bortebane

Bucuresti - Vipers 22-29: Slutt: For en kamp Vipers har gjennomført i dag! Sørlendingene måtte nok leve med å være knappe favoritter foran kampen mot Bucuresti, men ingen hadde vel trodde at kampen skulle være over allerede ett kvarter før slutt! Dermed går sørlendingene opp på ti poeng etter seks kamper i gruppe A, og er bare ett poeng bak dagens motstander med fire kamper mindre spilt.