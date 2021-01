Aston Villa-manageren raste etter Manchester City-scoring og ble utvist

(Manchester City - Aston Villa 2–0) Etter en heroisk forsvarsinnsats måtte gjestene gi tapt. Samtidig er skaden til Kevin de Bruyne et skår i gleden for Pep Guardiola.

MISFORNØYD: Dean Smith var ofte i diskusjon med Pep Guardiola. Foto: Martin Rickett / Pool PA

Situasjonen oppstod drøyt ti minutter før full tid. Bernardo Silva headet ballen fremover og Aston Villa-midtstopper Tyrone Mings dempet ballen.

Bak ryggen hans snek en offsideplassert Rodri seg og snappet ballen fra midtstopperen før han spilte den videre til Bernardo Silva, som curlet den vakkert i hjørnet.

– Skandaløst, mente Trevor Morley i TV 2s studio.

– Hvis det er reglene, er det fullstendig vrøvl. Hvordan kan man være 20–30 meter i offside? Det er ingen sunn fornuft i det, freste Morley.

Dommer Jonathan Moss mente dermed at det oppstod en ny situasjon, men det var Villa-manager Dean Smith så uenig i at han snakket på seg kort: Først gult, deretter rødt.

– Han er helt klart i offside, men idet Tyrone Mings bevisst tar ned den ballen, er det ny situasjon, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller om regelverket.

Like før full tid doblet Ilkay Gündogan fra krittmerket etter at Matty Cash hadde handset på en heading fra Gabriel Jesus.

Et skår i gleden for Pep Guardiola var at Kevin de Bruyne måtte gå av banen med det som tilsynelatende var en skade like før timen passerte.

Seieren innebærer imidlertid at Manchester City avsluttet kampen på toppen av tabellen før byrival Manchester Uniteds bortekamp mot Fulham.

City står med seks strake seirer – en bragd ingen andre lag har klart i Premier League denne sesongen.

