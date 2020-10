FIS utsetter forbud mot fluorsmurning i langrenn til 2021/22-sesongen

FIS-styret setter fluorforbudet i verdenscupen i langrenn på vent. Dermed gjør de det samme som i skiskyting.

Therese Johaug og resten av verdenseliten i langrenn får bruke fluorsmurning én sesong til. Foto: Terje Pedersen

Det ble utfallet under fredagens styremøte i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Bakgrunnen er at testutstyret ikke blir klart i tide til sesongåpningen i slutten av november.

– Det har vært positiv progresjon på utviklingen av testapparatet de siste ukene, men det er fortsatt behov for ytterligere testing og utvikling før det kan tas i bruk i konkurranser. Av den grunn lå det i kortene at innføringen av fluorforbudet ville bli utsatt, sier skipresident Erik Røste.

I tillegg til å være en del av FIS-styret, er Røste også medlem i arbeidsgruppen som har anbefalt å utsette forbudet mot bruk av fluorproduktet i skismurning.

Kort tid før FIS bekreftet utsettelsen, gikk Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ut med at forbudet også blir satt på vent i deres konkurranser kommende sesong.

Allerede tidligere i uken gikk Finlands smøresjef i langrenn, Martin Norrgård, ut og sa at han visste hvilken vei det bar i spørsmålet om fluorforbudet.

– Ryktene nådde oss sist uke, og det her tar jo litt luften ut av en. Vi har vært tvunget til å planlegge ut fra at forbudet står der, og vi har vært veldig forsiktige når vi smører og tester utstyr. Vi har skuret smørebodene helt fri for fluor. Derfor kjennes det som om vi har gjort mye unødvendig arbeid, sa Norrgård til SVT.

