Opptur for Jerv: Slo Rekdals HamKam og tok sin andre strake seier etter koronapausen

Jervs Espen Knudsen scoret to mål da laget slo HamKam med 3-2 på Briskeby i den utsatte 1. divisjonskampen.

Arne Sandstø og Jerv kunne juble for tre poeng. Her fra en tidligere kamp. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

HamKam - Jerv 2–3

Et godtgående HamKam tok imot Jerv i den utsatte kamp fra den 16.-runden. Jerv-spillerne fikk ti dagers karantene etter at en spiller testet positivt for koronaviruset. Dermed har de fått kamper utsatt i flere serierunder.

Lørdag spilte de sin første kamp etter oppholdet da Strømmen ble slått. Onsdag ble det nok en opptur.

Med seieren gikk Jerv opp til 21 poeng og fikk litt avstand til bunnlagene.

Kjetil Rekdals mannskap kunne fått litt avstand til lagene bak seg i nedrykkskampen med seier, men nå ligger HamKam, Ull/Kisa og Øygarden alle med 17 poeng på henholdsvis sikker plass, kvalifiseringsplass og nedrykksplass.

Jerv fikk en god start da Espen Knudsen utnyttet et tafatt HamKam-forsvar på et frispark. Helt umarkert inne i feltet kunne han heade inn 1-0-målet etter ti minutter.

Kamma slo raskt tilbake. Knudsen var også sist på ballen på kampens andre mål, men dessverre for han var det et selvmål.

Etter en snau halvtime åpnet Kjetil Rekdals menn igjen låvedøra i eget forsvar. Mathias Wichmann Andersen stilte inn finsiktet da han fyrte av like utenfor 16-meteren.

Jerv gikk opp til 3-1 etter 57 minutter da Knudsen igjen fikk stå umarkert inne i feltet på en corner. Igjen headet han ballen i mål.

Langt på overtid reduserte hjemmelagets Jesper Taaje til 2-3 i den viktige bunnkampen.

HamKam tar imot Sandnes Ulf i neste hjemmekamp søndag 11. oktober, mens Jerv tar imot Raufoss dagen før.

