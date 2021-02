Lislevand utslått i prologen – nå ryker VM-stafetten

Skiløper Tuva Lislevand (19) manglet 1,4 sekunder på å avansere fra prologen i junior-VM.

Tuva Lislevand fikk det ikke til å stemme teknisk i klassisksprinten i junior-VM tirsdag. Foto: Arkiv: Ole Martin Wold

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Jeg har slitt med prologer før også. I dag ble det for mye kaving og stressing. Jeg vet at jeg har et mye høyere nivå inne. Kjipt, konstaterer Oddersjaa-jenta etter 38. plass.

Hun var rundt 11 sekunder bak prologvinneren, og 1,4 sekunder bak 30. plassen, som hadde gitt plass i kvartfinalen.

– Det er alltid små marginer i sprint. Da er et kjipt når man akkurat havner utenfor finalerundene. Hadde jeg bare kommet videre kunne plutselig alt skjedd, sier Kristiansand-jenta.

En medaljesjanse igjen

Hun hadde et håp om medalje på sprinten, men nå må hun sette sin lit til 15 km klassisk fellesstart, på søndag. VM-stafetten kan hun trolig se langt etter, da hun ble sist av de fire norske jentene på sprinten.

– Det skal ikke være noe galt med formen. Den kjennes bra ut. Nå får jeg heller ikke gått stafett, men dette gir muligheter til å fokusere hundre prosent på 15-kilometeren, sier Lislevand.

Polske Monika Skinder vant sprintfinalen mens Maria Hartz Melling ble beste norske på sjetteplass.

Onsdag er det sprint i U23-VM hvor Valle-gutten Aron Rysstad går for gull.