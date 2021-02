Sivert Wiig slått ut: – Jeg var rett og slett ikke god nok

Den VM-uttatte Ålgård-løperen gikk en god prolog, men var sjanseløs i sin kvartfinale.

Sivert Wiig gikk verdenscup i Ulricehamn i helgen. Her fra sprinten i Falun forrige helg. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: I dag 11:24

Lørdag gikk Sivert Wiig fra Ålgård sin andre verdenscupsprint på like mange helger. For én uke siden røk han ut i kvartfinalen på klassisksprinten, men fikk en ny sjanse i svenske Ulricehamn. Øvelsen var den samme, men denne gang var teknikken fristil.

På prologen gikk han inn til en god tid, 4,38 sekunder bak ledertiden til finske Joni Mäki og tok seg greit videre til kvartfinalen. Han var blant annet foran sprintstjernen Federico Pellegrino, VM-vinner fra 2017, og ble til slutt nummer 11.

– Ikke god nok

Wiig fikk tøff konkurranse i kvartfinalen. Etter å ha ligget godt an før oppløpet, ble han passert mot slutten og endte på sisteplass i sitt heat. Dermed ble han slått ut i kvartfinalen for andre renn på rad.

– Det var en vanskelig løype, mye svinger og kaos. Jeg er litt skuffet, men var rett og slett ikke god nok, sier Wiig til Aftenbladet etter løpet.

Han gikk bak den finske prologvinneren Joni Mäki inn mot oppløpet.

– Han stivnet litt, og jeg mistet litt fart. Jeg prøvde å gå forbi ham, men klarte det ikke og fikk en drøy yttersving inn på oppløpet. Da havnet jeg litt bakpå og ble veldig stiv der.

Lader opp før VM

Wiig har imponert denne sesongen og har hevdet seg mot Norges beste sprintere. Men det har vært i klassisk stil.

– Jeg hevder meg best i klassisk og hadde ikke like høye forhåpninger her som i Falun, selv om jeg aldri har som mål bare å komme til en kvartfinale.

Konkurransen lørdag var Wiigs siste før han reiser til Oberstdorf. Sprintstafetten søndag går uten Ålgård-karen, som reiser hjem samme dag for å trene noen uker før VM.

VM starter med klassisk sprint 25. februar. Wiig trodde først at VM-billetten røk etter løpet i Falun, men ble likevel tatt ut i den norske troppen.

Det ble svensk hjemmejubel lørdag. Oskar Svensson var sterkest i herrefinalen, mens Maja Dahlqvist og Johanna Hagström sørget for dobbeltseier for kvinnene.

Fakta Resultater Verdenscup langrenn i Ulricehamn, Sverige lørdag, sprint fri teknikk: Menn: 1) Oskar Svensson, Sverige, 2) Gleb Retivykh, Russland, 3) Federico Pellegrino, Italia, 4) Richard Jouve, Frankrike, 5) Lucas Chanavat, Frankrike, 6) Sergej Ustjugov, Russland, 7) Sindre Bjørnestad Skar, Norge, 8) Janik Riebli, Sveits, 9) Michal Novák, Tsjekkia, 10) Verneri Suhonen, Finland. Øvrige norske: 11) Finn Hågen Krogh, 14) Pål Trøan Aune, 15) Even Northug, 21) Thomas Helland Larsen, 26) Sivert Wiig. Kvinner: 1) Maja Dahlqvist, Sverige, 2) Johanna Hagström, Sverige, 3) Jessica Diggins, USA, 4) Hanna Falk, Sverige, 5) Eva Urevc, Slovenia, 6) Jonna Sundling, Sverige, 7) Anamarija Lampic, Slovenia, 8) Sofie Krehl, Tyskland, 9) Tereza Beranová, Tsjekkia, 10) Jasmi Joensuu, Finland. Norske: 11) Magni Smedås, 20) Kristine Stavås Skistad, 21) Julie Myhre, 25) Kristin Austgulen Fosnæs, 28) Mathilde Myhrvold. Slått ut i kvalifiseringen: 34) Elena Rise Johnsen. Les mer

Fakta Den norske VM-troppen Harald Østberg Amundsen – Equinor Rekruttlandslag, Asker Skiklubb

Pål Golberg – Gol IL

Hans Christer Holund – Lyn Ski

Emil Iversen – IL Varden Meråker

Johannes Høsflot Klæbo – Byåsen IL

Simen Hegstad Krüger – Lyn Ski

Martin Løwstrøm Nyenget – Lillehammer Skiklub

Sjur Røthe – Voss IL

Håvard Solås Taugbøl – Lillehammer Skiklubb

Erik Valnes – Bardufoss og Omegn IF

Sivert Wiig – Team ELON vest, Gjesdal IL

En hjemmeværende reserve (blir tatt ut etter Ulricehamn)

Martin Johnsrud Sundby (friplass 15km), Røa IL Les mer