Sivert Wiig videre i sprint etter solid prolog

Den VM-uttatte Ålgård-løperen slo blant annet italiensk verdensmester i Sverige.

Sivert Wiig går verdenscup i Ulricehamn i helgen. Her fra sprinten i Falun forrige helg. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lørdag går Sivert Wiig fra Ålgård sin tredje verdenscupsprint. På prologen i Ulricehamn gikk han inn til en god tid, 4,38 sekunder bak ledertiden til finske Joni Maki og tok seg greit videre til kvartfinalen. Han var blant annet foran sprintstjernen Federico Pellegrino, VM-vinner fra 2017, på resultatlisten og ble til slutt nummer 11.

Finn Hågen Krogh, Thomas Helland Larsen, Pål Trøan Aune og Sindre Bjørnestad Skar og Even Northug var også blant de 30 løperne som gikk videre fra prologen. Samtlige nordmenn gikk videre.

Wiig får tøff konkurranse å bryne seg på i kvartfinalen. Han går i heat med prologvinner Maki, Pellegrino, Richard Jouve (Frankrike), Renaud Jay (Frankrike) og Erik Silfver (Sverige).

Vi oppdaterer denne saken etter kvartfinalene, som starter klokken 12.50.

Nesten alle videre

På kvinnesiden var Magni Smedås best av de norske. Hun gikk seg akkurat inn i topp ti ved å slå Julie Myhre med fem hundredeler.

Sveriges hjemmehåp Johanna Hagström vant prologen og slo lagvenninnen Hanna Falk med 1,13 sekunder. På tredjeplass fulgte USA-stjernen Jessica Diggins.

Mathilde Myrvold (nummer 18), Kristine Stavås Skistad (27) og Kristin Austgulen Fosnæs (30) er også klare for kvartfinalene. Sistnevnte var siste løper som avanserte.

Det norske laget fikk med seg fem av seks løpere. Elena Rise Johnsen nådde ikke opp med sin 34.-plass.

Konkurransepause

Norge er langt unna et toppet sprintlag i helgens verdenscuprenn. Av tolv løpere på startstreken lørdag er kun to av dem (Mathilde Myhrvold og Sivert Wiig) klare for VM senere i måneden.

Det betyr at størsteparten av det norske VM-laget har gått sine siste internasjonale løp før mesterskapet i Oberstdorf. Norsk langrenn sender ingen utøvere til Nove Mesto-konkurransene i Tsjekkia 20. og 21. februar.

Sivert Wiig overrasket da han ble tatt ut til VM-troppen etter en skuffende sprint i Falun forrige helg. Han er den eneste av de VM-uttatte norske herresprinterne som går fristilssprinten i Ulricehamn.

VM starter med klassisk sprint 25. februar.

Fakta Den norske VM-troppen Harald Østberg Amundsen – Equinor Rekruttlandslag, Asker Skiklubb

Pål Golberg – Gol IL

Hans Christer Holund – Lyn Ski

Emil Iversen – IL Varden Meråker

Johannes Høsflot Klæbo – Byåsen IL

Simen Hegstad Krüger – Lyn Ski

Martin Løwstrøm Nyenget – Lillehammer Skiklub

Sjur Røthe – Voss IL

Håvard Solås Taugbøl – Lillehammer Skiklubb

Erik Valnes – Bardufoss og Omegn IF

Sivert Wiig – Team ELON vest, Gjesdal IL

En hjemmeværende reserve (blir tatt ut etter Ulricehamn)

Martin Johnsrud Sundby (friplass 15km), Røa IL Les mer