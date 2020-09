«Jeg var heldig. Jeg rakk verken å ruse meg eller bli deprimert»

Planlagt avskjed: Iver Horrem brukte lang tid på å forberede seg selv på hverdagen etter 17 år som profesjonell sandvolleyballspiller. Foto: Martin Brøste

Jobb, kjæreste og barn. Iver Horrem (43) er glad for at han hadde livet på stell da livet som «egoist» var over.