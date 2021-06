Starts alt-mulig-mann ble hardt rammet av korona: – Alt raste

Han er den som passer på at alt er på stell i Start. Men da Rune Hægeland selv ble smittet av korona, kjente han på koronaskammen.

Rune Hægeland har hengt opp drakter fra Start-spillere som har reist på kontoret sitt. Foto: Jacob J. Buchard

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det var blytungt. Det der unner jeg ingen å få.

Rune Hægeland er Start alt-mulig-mann. Materialforvalteren, eller team manager som er hans skikkelige tittel, fikser reiser, utstyr og det det skulle være til spillere og trenere.

Det er også han som til tider må passe på at smittevernsreglene blir fulgt etter protokollene satt av Norges Fotballforbund.

Men i februar var det han selv som ble smittet. Start gikk ut med pressemelding og fortalte at en av de ansatte hadde fått påvist smitte. Hjemme lå Hægeland og var veldig dårlig.

– Jeg testet meg torsdag og fikk beskjeden fredag kveld. Da raste alt. Jeg følte på masse skyld og at alt gikk til helvete, sier Hægeland.

Rune Hægeland har kontroll på mye av utstyret til Start-spillerne. Foto: Jacob J. Buchard

– Blytungt

– Det var ganske tungt. Jeg tenkte på alle som måtte i karantene og de man har vært med. Jeg har familie som er i risikosonen. Den frykten for å smitte de og all den skylden man følte på var ganske tung, sier han.

En telefon fra lege Espen Johnsen skulle hjelpe litt. Han fortalte at hvem som helst kan bli smittet og at Hægeland hadde gjort alt rett.

– Det hjalp litt det han sa, men det var likevel blytungt.

Videre skulle koronaen ramme Hægeland og familien hardt. Selv ble han omtrent sengeliggende i en uke. Det samme skjedde med familiemedlemmene som alle ble smittet.

– Jeg var helt slapp i hele kroppen. Jeg byttet mellom senga og sofaen og spiste ikke annet enn yoghurt og müsli på en uke. Men det verste var den slappheten som vedvarte, sier han.

– Det var sju-åtte dager hvor en var «heilt dau».

Koronaskam

Han skulle komme seg etter hvert, og har ikke fått noen vedvarende effekter av sykdommen. Flere i familien fikk også kjenne hardt på kroppen, noen av dem er fortsatt delvis sykemeldt.

– Alle lå rett ut, så vi kunne jo ikke hjelpe hverandre heller. Nå går det fint, men det er mange som sier at de kan få korona og at det bare er som en influensa. Men det er det faktisk ikke, sier han, og forteller at de fikk hjelp av venner til å handle.

Han innrømmer å ha kjent på koronaskammen, som har blitt et mye brukt ord siden pandemien brøt ut.

– Jeg følte på det å dra koronaen inn i klubben. Men kan ikke tenke sånn. Man kan få det hvor som helst. På butikken eller at du går forbi noen i Markens, sier han.

To andre i støtteapparatet ble smittet den gangen, men ingen spillere. Start-spiller Martin Ramsland mener det tyder på at reglene fungerer.

– Det viser at vi følger protokollene. Nå har vi hatt tre smittetilfeller inn i garderoben og ingen andre har blitt smittet. Så er det jo Rune som passer på hele dagen. At vi har på munnbind og spriter hendene. Han er en farsfigur i garderoben, sier Ramsland.

– Humørspreder

Hægeland kom til klubben før 2018-sesongen etter at hans gode kompis Christopher Langeland kom inn på investorsiden i klubben. Et selverklært petimeter har siden brukt mye tid på å få full orden på garderobe og utstyr.

Inne i et rom bak garderoben har han alt merket og sortert.

– Han skjemmer oss bort. Vi kommer til vasket tøy og ting er på stell. Han har kontroll på alt, sier Ramsland.

Mange kjenner også Hægeland gjennom lokalfotballen, etter mange år i Donn-systemet. Nå bruker han det meste av tiden på Start, samt padelhallen på Rige hvor han er inne på eiersiden.

– Han er en humørspreder og har en evne til å påvirke trenerne og spillerne på en positiv måte. Det er mye å tenke på og ha styr på. Ikke bare utstyr, men reiser og mat til riktig tidspunkt og så videre. Han vil ha ting rundt seg ryddig og så er ikke alle like ryddige, sier Start-trener Joey Hardarson.

På de tre og et halvt årene Rune Hægeland har vært i jobben har det skjedd mye. Spillere ut og inn. Det ga sørlendingen en idé om en «wall of fame». Inne på kontoret hans henger draktene til mange av spillerne som har forlatt Start.

– Det er spillere som en har fått et ekstra godt forhold til. Hatt det som et minne over dem som har vært her. Så er det gøy når man treffer spillerne som har reist kommer med draktene til sin nye klubb, fordi de vet at jeg har denne veggen, smiler Hægeland.