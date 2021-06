Weng åpen om psykolog-bruk: – Jeg fikk en trøkk i trynet

SOGNEFJELLET (VG) Heidi Weng er en av norgeshistoriens mestvinnende langrennsløpere. Likevel har 29-åringen ikke alltid følt seg bra nok og kjent på redsel.

HAR JOBBET MENTALT: Heidi Weng er nå på et godt sted, etter å ha hatt det tøft i vinter. Foto: Torstein Bøe, NTB

– Jeg har fått hjelp av psykolog til veldig mye forskjellig. Å ha noen å prate med, som føler at dette her er helt normalt, har hjulpet meg utrolig mye, forteller Weng til VG etter å ha gjennomført en treningsleir blant Nord-Europas høyeste fjelltopper.

29-åringen fra Ytre Enebakk har vunnet fem VM-gull, verdenscupen sammenlagt to ganger og Tour de Ski to ganger - for å nevne noe av innholdet på hennes imponerende merittliste. I vinter vakte det derfor oppsikt da Weng ble nummer 67 på prologen i finske Kuusamo og heller ikke stilte til start dagen etterpå.

– Hva skjer med Heidi Weng? Hun har virket utenfor den siste perioden. Det er ikke den Heidi Weng vi kjenner, kommenterte NRKs Jann Post.

Tidligere i karrieren har hun også vært kritisk til seg selv.

– Av og til er jeg verdens største idiot, uttalte Weng i 2016.

HADDE DET TØFT: Weng forteller hvordan hun fikk løst opp i de vanskelige tankene. Foto: Torstein Bøe, NTB

– Jeg ble redd

Det var i slutten av november at Weng måtte reise med fly til Finland for å delta på verdenscupåpningen. Hun har lenge slitt med flyskrekk, forteller hun nå. I tillegg var hun bekymret for coronapandemien.

– Jeg har lært mye i år. Jeg fikk en trøkk i trynet. Så tenker man kanskje at det bare er du som har en dårlig periode. Ingen andre. Men mange har det nok på samme måte – uten å snakke om det.

Da Weng ankom Kuusamo, føltes sportslige konkurranser ubetydelige. Parallelt svirret mange tanker i hodet.

– Jeg var ikke forberedt på at jeg ville tenke så mye på situasjonen vi var i, med corona. Jeg ble redd, forteller Weng.

Det skyldtes ikke bare smitterisikoen.

– Jeg skjønte ikke vitsen med å gå skirenn. Sporten ble ubetydelig. Det var mange tanker. Jeg har jo også flyskrekk. Da pandemien kom, tenkte jeg at jeg hadde fått en unnskyldning for å ikke reise mer med fly.

PÅ TRENING: Weng gjennomfører her den siste av mange økter på Sognefjellet den siste uken. Foto: Torstein Bøe, NTB

Løsningen

På et tidspunkt erkjente Weng at hun trengte hjelp. Etter hvert kom hun i kontakt med psykologen Arne Jørstad Riise på Olympiatoppen. Under VM i tyske Oberstdorf i februar begynte hun også å høre på podkasten komiker og tidligere Senkveld-programleder Tommy Steine har sammen med terapeuten Geir Wigtil, som heter «Gi litt mer f**n».

Steine har blant annet vært åpen om å ha slitt med angst og depresjoner.

– For min del var podkasten ekstremt bra ved å høre om hvordan Tommy Steine hadde det i de verste periodene og hvordan de jobbet. Man lærer utrolig mye, sier Weng og fortsetter:

– Jeg jobbet også mye med en psykolog bare for å klare å komme meg på et fly igjen. Og det har jeg klart, og jeg har prestert bra. Så jeg er egentlig veldig stolt av meg selv, sier 29-åringen, som bidro til stafettgull for Norge under VM.

– Hvordan vil du beskrive forskjellen på hvordan du hadde det i Kuusamo og hvordan du har det nå?

– Jeg vil si at det er en ekstremt stor forskjell. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg lyst til å kjøre på. Jeg vet at jeg kan gjøre det veldig bra på gode dager, sier hun og smiler, med visshet om at OL i kinesiske Beijing venter neste vinter.

LYKKELIG: Heidi Weng smilte under samlingen på Sognefjellshytta. Foto: Torstein Bøe, NTB

– Et forbilde

Weng får samtidig ros av lagvenninne Helene Marie Fossesholm. 20-åringen beskriver Weng som en person hun ser opp til.

– Heidi er en veldig tøff jente. Å være åpen, er tøft. Hun er et forbilde på alle måter. Det er ikke bare på grunn av resultatene. Det er for måten hun er med andre. Hun er skikkelig omsorgsfull. Hvis det ikke har gått så bra, er hun den første som er borte og støtter deg. Det er noe jeg setter pris på, forteller Fossesholm til VG.

– Hvordan har du merket på henne at hun ikke alltid har hatt det så bra selv?

– Vi jentene kjenner hverandre godt og merker hvis noe ikke er som det skal. Da er vi borte hos hverandre og tar en prat. Det er viktig å bry seg og ikke bare tenke at alt går fint, men spørre om det går bra. For det er ikke alltid det går bra, selv om det ser sånn ut.

PS: VG har forsøkt å komme i kontakt med Tommy Steine, men foreløpig ikke lykkes å få en kommentar om hjelpen Weng har funnet i podkasten hans.