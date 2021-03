DIREKTE: Haaland starter prestisjekamp

Vertene er i ganske råtten form, mens det har snudd for Dortmund i det siste. Det er ikke lenge siden de møttes i ligaen - da vant BMG 4-2.

Vertene er i ganske råtten form, mens det har snudd for Dortmund i det siste. Det er ikke lenge siden de møttes i ligaen - da vant BMG 4-2.

DEL