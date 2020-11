Håndballkvinnene må i isolasjon igjen

Håndballkvinnene må testes igjen tirsdag. Og så må de holde seg på rommet i 24 timer til svar foreligger onsdag.

Målvakt Emilie Stang Sando og medspillere har ikke noe valg. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

KOLDING. Isolasjon er blitt et nøkkelord. Alle de 16 lagene som kommer til EM testes flere ganger. Ikke bare før de drar hjemmefra, men også med en gang de ankommer Danmark. Deretter hver tredje dag.

Slik var det også da Camilla Herrem & co. satte sine føtter på dansk jord mandag for en drøy uke siden. Nå er de nødt til å teste igjen, selv om alle svarene den gangen var negative.

Takket være et slikt opplegg, som inngår i den strenge smittevernprotokollen som gjorde at danskene tok over hele EM, satser arrangøren på å holde alle uhumskheter borte.

Og det samme regimet gjelder for andre involverte i mesterskapet.

– Grunnen til ny isolasjon er at når alle lag kommer, må de som tilhører troppen testes igjen. Det må skje før den røde sonen trer i kraft tirsdag klokken 12, sier Olympiatoppens Halvor Lea. Han er presseansvarlig for Norge.

Må være inne

Foreløpig har spillerne enerom, og har derfor ikke tilgang til lagvenninner når de må holde seg på rommet og innta all mat der. Den blir levert på døren.

Lea opplyser at spillerne må regne med å flytte sammen to og to når flere land ankommer Kolding.

Norge var tidlig ute. Et land som Polen kommer ikke før tirsdag. Det skyldes at laget har hatt stor covid-oppblomstring, og den norske treneren Arne Senstad måtte vente på å få med de siste “negative” spillerne.

Fra banen til hotellrommet igjen. Nye 24 timer venter i karantene før det kan bli trening før åpningskampen mot Polen torsdag. Foto: Bo Amstrup/NTB

Har et eget testsenter

Ute i Sydbank Arena, der kampene skal foregå, er det opprettet et testsenter. Dit kan blant andre pressefolkene gå, hvis man ikke velger å finne et sted inne i Herning.

Spillerne tester seg på hotellet.

– Siden vi hadde vært i Danmark over en uke, spurte vi om vi måtte teste oss igjen. Det måtte vi. Det var én for alle, alle for én, sier landslagets lege Anne Froholdt.

Selv dro hun hjem mandag, og må gå i ti dagers karantene der.

– Vi måtte teste oss fem ganger hjemme før avreise. Det europeiske håndballforbundet (EHF) kom opp med testregime veldig sent, så vi måtte kaste oss rundt, sier hun.

I Danmark er det litt annen testing, det vil si kun i halsen og ikke også i nesen.

Landslagets lege Anne Froholdt har terpet på énmetersregelen overfor spillerne. Foto: Vidar Ruud/NTB

Tenk og vær bevisst

Froholdt har prentet inn overfor spillerne at de hele tiden må huske énmetersregelen når de treffer på lagvenninner fra andre nasjoner. En klubb som Györ in Ungarn har spillere på flere landslaget. Og de norske spillerne som hører til danske klubber, vil trolig etter hvert møte utøverne på Danmarks landslag. Vertslandets gruppe er i Herning.

På hotellene må gjestene ha munnbind i lokalene, bortsett fra når man spiser frokost eller er på eget from. Gjestene må si fra dagen før om tidspunkt for frokost. Årsaken er at ikke for mange skal komme inn i salen til samme tidspunkt.

Det er satt opp plakater over alt, som minner om håndvask og bruk Antibac.

Fra søndag til mandag falt for øvrig smittetallene i de fleste av kommunene i Syd- og Sønderjylland. I Kolding gikk tallet ned fra 107 til 87, noe som tilsvarer 87,1 smittede pr. 100.000 innbyggere.

Det er avisen JydskeVestkysten som melder dette.