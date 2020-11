Klar tale fra Falch: - Endelig gjør vi drittjobben

Keeper Aslak Falch er dønn ærlig om årsaken til Sandnes Ulfs nedtur, om hvorfor laget igjen vinner og er i posisjon til mulig opprykk. Lørdag venter Øygarden.

Aslak Falch fremstår mer og mer som en av lederne i Sandnes Ulfs spillergruppe. 28-åringen sier det han mener. Foto: Terje Pedersen

– Endelig gjør vi drittjobben, sier Falch til Aftenbladet.

– Vi har blitt tøffere, innrømmer trener Steffen Landro.

– Vi har litt for mange luksusspillere, men de siste ukene har vi tatt tak, blitt mye tøffere med oss selv, mye tøffere i presspillet. Vi har blitt mer kyniske. Det har hevet oss, sier keeperen, 28-åringen fra Hundvåg som ikke er redd for å heve stemmen og framstår som en av lederne i laget.

Fra enkle til ekle

– Vi har gått fra å være enkle å spille mot til å bli ekle å spille mot, tilføyer han.

Da Sogndal ble slått 2–1 søndag, var det Sandnes Ulfs andre seier på 12 kamper. Onsdag fulgte de opp med herlig 4–1 over Stjørdals-Blink i vannbadet på Øster Hus Arena. Sju poeng på ti dager som ble innledet med 1–1 borte mot Kongsvinger.

Før KIL-kampen hadde de lyseblå ramlet på tabellen, uten heis og uten avsatser.

For to uker siden tok de grep.

Ledelsen i profesjonelle Sandnes Ulf Toppfotball la ikke skjul på at flere måtte vise en helt annen holdning og vilje om de ønsker et langt liv i klubben. Treneren ble satt under press.

– Vi har justert oss med formasjon, aggressivitet og presshøyde på banen, forklarer Steffen Landro.

Trener med kvalitet

– Vi trener med høyere intensitet og kvalitet, og vi får betalt, sier strilen som aldri har vært i tvil om at han skal lykkes.

33-åringen som ble årets trener med Nest Sotra (Øygarden) i 1. divisjon 2018, er i hovedtrekk enig med keeper Aslak Falch, men han tar ikke i like kraftig.

Magnus Grødem og lagkameratene har lagt bort finspillet og går «i krigen». Her mot Stjørdals-Blink der toppscoreren har støtte av Jostein Ekeland og Mads Berg Sande. Foto: Jon Ingemundsen

– Aslak har mye rett. Alle sier at vi har kvaliteter, at vi har spillere med x-faktor, men vi har vært enkle å spille mot. Nå har vi blitt røffere samtidig som vi har kvalitetene, derfor har vi blitt vanskeligere å spille mot.

– Vi er mer solide enn noen gang, tilføyer han.

De lyseblå fikk fri fra trening torsdag etter 4–1 over Stjørdals-Blink. Jostein Ekeland og Chris Sleveland koste seg ekstra over hver sin scoring, Magnus Retsius Grødem scoret to ganger og brente i tillegg et straffespark.

Bryne-gutten står med 14 mål og nærmer seg divisjonens toppscorer, Åsanes Henrik Udahl med 18 mål.

– To gode prestasjoner på fire dager, vi har gitt oss et skikkelig godt utgangspunkt før avslutningen, sier Rets.

– Vi må være ydmyke

Treneren er enig, men har som nevnt i tidligere artikkel, lagt bort de store bokstavene.

– Vi er i god posisjon og i god form, jeg håper og tror at vi skal klare en plass blant de seks beste, men vi må være ydmyke og innse at borteformen ikke har vært all verden (én seier hele sesongen).

– Vinner vi ikke flere borte, havner vi ikke på kvalikplass, fastslår Steffen Landro.

Sandnes Ulf har to sjanser. Lørdag mot Landros gamle lag Øygarden og siste serierunde 5. desember mot Ranheim.

– Vi må vinne én av to, understreker Landro.

Skader og suspensjoner

Sandnes Ulf må klare seg uten Sander Ringberg (ankelskade) samt suspenderte Adnan Hadzic og kaptein Espen Hammer Berger lørdag. Tord Johnsen Salte ga seg med muskelstrekk onsdag, men kan bli klar.

– Heldigvis er det ikke brudd for Sander, men han blir ikke klar til lørdag. Tord har en liten mulighet, sier klubbsjef Tom Rune Espedal.

– Vi stiller en sterk 11-er uansett, lover treneren.