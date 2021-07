– Selvfølgelig har jeg trua på det

Etter åtte seire av åtte mulige, innrømmer Emilie Lein at hun tenker på seriegull.

Det ble seriesølv i fjor, og Emilie Lein er klar på at i år er drømmen å vinne gull. Mot Lyn scoret 18-åringen sitt aller første mål i Toppserien da hun scoret Rosenborgs andre mål i 1–2-seieren på bortebane. Foto: Annika Byrde

Lyn - Rosenborg 1–2 (0–1)

Emilie Lein scoret sitt aller første toppseriemål da hun ble matchvinner mot Lyn.

– Jeg tenkte «Yes» da ballen gikk i mål, men var redd for at det var offside, sier Lein.

Spesiell feiring

Hun hadde kun vært på banen i fire minutter da hun løp inn målet som sørget for at RBK tok med seg alle tre poengene hjem fra Kringsjå kunstgress.

Da var det klart for en spesiell feiring. Det hadde hun nemlig lovt familien på tribunen og en Youtuber.

– Det som var, var at jeg hadde lovt ganske mange at jeg skulle feire. Så jeg måtte begynne på rekka. Det var til familien som satt her og til en Youtuber. For jeg hadde lovt at cornerflagget var litt lite involvert i feiringene, så jeg skulle liksom gå bort til cornerflagget å hilse på det. Det var litt av feiring, sier en lattermild Lein.

Selv om Lyn fikk en velfortjent redusering seks minutter før full tid og slåss hardt for en utligning i sluttminuttene, endte kampen 2–1 i favør Rosenborg.

– Av og til slurver vi litt, men jeg føler at vi er lojale mot det vi trener på. Vi kriger kampen i vår favør, oppsummerer hun.

Emilie Lein ble omfavnet og gratulert etter at RBK Kvinner vant sesongens åttende kamp av åtte mulige da Lyn ble slått 2–1 på bortebane. Foto: Stian Kristoffer Sande

– En drøm

RBK Kvinner troner nå øverst på tabellen med åtte seire på åtte kamper.

– Snakkes det nå om gull i garderoben?

– Det snakkes ikke så mye om gull, men selvfølgelig har alle det i bakhodet. Vi er sugne på gull når vi tok sølv i fjor. Vi vil jo bare bli bedre. Det er iallfall en drøm jeg har. Vi håper jo det blir resultatet, sier Lein.

– Dere håper, men tror du på det?

– Selvfølgelig har jeg trua på det, sier hun bestemt.

Emilie Bragstad scoret sitt andre - og enkleste (?) toppseriemål da hun sendte Rosenborg i ledelsen 1–0 da kun seks minutter var spilt.

Emilie Bragstad var banens beste, ifølge Adresseavisens børssetter. Hun styrte RBK-forsvaret og scoret også kampens første mål. Foto: Annika Byrde

Ina Vårhus´ heading gikk nemlig via Bragstad før den havnet bak Lyn-keeper Kirvil Sundsfjord.

– Jeg føler litt at jeg stjeler et mål fra Ina, men jeg klarte ikke å flytte meg, sier Bragstad.

Hun syntes det var unødvendig at de gjorde kampen så spennende.

– I andreomgang syns jeg vi mister det fullstendig. Sånn som jeg oppfatter det der og da, har vi ikke ball i det hele tatt, vi bare ligger bak og header unna. Jeg syns det er unødvendig av oss, sier midtstopperen.

På en sånn dag mener hun det er utrolig sterkt å vinne.

– For to år siden tapte vi som regel, og i fjor ble det mye uavgjort. Nå klarer vi å komme seirende ut av det, og det er utrolig sterke av oss at vi klarer å vinne slike kamper også. Det er jo seier som er viktigst, men man ønsker samtidig å prestere bedre på banen, sier Emilie Bragstad.

– Litt sirup

RBK-trener Steinar Lein peker på det tøffe kampprogrammet de siste ukene som en årsak til at prestasjonen ikke var akkurat som ønsket mot en på papiret svakere motstander.

– Vi har hatt tøffe kamper mot Lillestrøm og Vålerenga der vi kommer ut med seks poeng. Vi hadde en mental utladning forrige helg og har ikke fått trent spesielt godt uka her. Vi har måttet prøve å hente oss igjen, og det gjør at vi mangler stinget eller energien. Sånn var det i dag. Litt sirup. Sånn er det, sier han.

Men når laget hans ligger ubeseiret på tabelltoppen, kan han likevel smile.

– Det er over forventningene våre. Det som imponerer meg mest er seirene mot Lillestrøm og Vålerenga. Det er sterkt på bortebane.

Treneren fastslår at laget har tatt steg siden sesongen som endte med sølv i fjor.

– Spillerne har blitt ett år eldre. Vi vet at vi rotet bort unødvendige poeng i fjor, og det har vært et av utviklingsmålene våre at vi skal ro i land de jevne kampene. Vi har en enorm tro på at vi kan vinne alle fotballkamper. Det er de gode lagene som vinner på de dårlige dagene, sier Steinar Lein.

Neste helg venter tabelltoer Sandviken hjemme i Trondheim.