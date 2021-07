Her er Branns nye keeper på plass. – Min spisskompetanse ligger i hodet.

Sier han motiveres av nedrykkskamp.

Her kommer Mikkel Andersen ned trappene på stadion sammen med sportssjef og landsmann Jimmi Nagel Jacobsen.

Fredag ble det bekreftet at den danske keeperveteranen Mikkel Andersen blir Branns nye keeper. Få timere senere ble han presentert på Stadion.

– Det er «dejlig». Vi har snakket mye frem og tilbake. Nå er det deilig å endelig være her og få komme i gang. Det er en stor klubb, så dette gleder jeg meg masse til, sier 32-åringen.

Andersen, som vil være kampklar 1. august, sier han ikke er blitt lovet noen førstekeeperplass av Kåre Ingebrigtsen.

– Jeg kommer for å bevise at jeg er den beste. Jeg har første treningsdag på søndag. Da skal jeg komme inn med det jeg har. Og når kampene kommer igjen, skal jeg gjøre alt jeg kan for å dra Brann i den retningen klubben og hele byen fortjener.

Mental spisskompetanse

Andersen har de siste årene vært Midtjyllands reservekeeper. Av danske eksperter beskrives han som en stabil keeper med gode lederegenskaper.

Et av de store spørsmålene er, ifølge den danske sportsredaktøren Jørn Just Kristensen, om Andersen i det hele tatt er i kampform.

Andersen tror selv at det ikke det blir noe problem.

– Jeg tror min spisskompetanse er rent mental. Jeg har gjort alt jeg kan for å holde meg skarp, men fotball er mye mentalt. Dette føler jeg meg fullstendig rustet til. Jeg gleder meg til å komme inn med min energi og det jeg kan bidra med.

Mikkel Andersen beskrives av danske eksperter som en stabil keeper og en ledertype.

På spørsmål om han frykter å ha skrevet under for en nedrykksklubb, sier Andersen at klubbens situasjon er noe som bare motiverer ham.

– Jeg har kjempetro på at vi skal inn og prestere nå. Jeg vet godt hvor vi ligger i ligaen, men målet er å krype opp på tabellen. Det håper jeg at jeg kan bidra med.

Han svarer ikke på om han fikk tilbud fra andre klubber, men sier at statusen Brann har som klubb spilte en rolle for valget. Tabellposisjonen skremmer ham ikke:

– Hadde det vært en hvilken som helst annen klubb som ligger der de ligger, så hadde man kanskje vært mer forsiktig, men dette er SK Brann. Dette er en klubb som skal opp på tabellen, sier Andersen.

– Har hatt utfordringer med keepere

Andersen blir med dette den danske sportssjefen Jimmi Nagel Jacobsens første signering. Keeperen har skrevet kontrakt ut 2022.

– Vi har hatt utfordringer med keepere. Vi har hatt for mange skader. I det siste har vi ikke visst om vi kunne ha to keepere i troppen, sier Jacobsen.

– Han har ikke spilt mange fotballkamper de siste tre årene. Vet dere hva dere får?

– Jeg kjenner Mikkels kvaliteter. I 2020 spilte han to kamper i Champions League mot Liverpool og Ajax. Han har gode kvaliteter, men i Midtjylland har han konkurrert med keepere på det danske landslaget. Hver gang han har spilt, har det gått fint for ham, sier Jacobsen.

Jacobsen sier klubben fortsatt er i markedet på jakt etter forsterkninger.

– Vi ser på mulighetene, men for oss handler det om å ha fokus på hva vi kan gjøre med troppen vi har nå. Det kommer en sinnssykt viktig kamp på lørdag, og da skal vi få ut de siste par prosentene for å få tre poeng.