Daniels dom: «Start kan ta ferie med gjenvunnet selvtillit»

Det er god grunn til optimisme nå, og snart kommer nye spillere, skriver Fædrelandsvennens fotballekspert Daniel Aase.

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Start har tatt seg oppskriftsmessig videre til tredje runde i cupen etter 8-0 mot Express og 2-0 mot Vidar.

Det skulle bare mangle vil de fleste si, men Start har de siste årene røket ut i de første rundene ved flere anledninger. Tap mot Vindbjart i 2015, Fløy i 2017 og Fram Larvik i 2019 har vist at man aldri skal ta cupavansement med for stor grad av sikkerhet.

Denne gangen løste det seg greit for et Start-lag som hadde god kontroll uten å imponere.

Start gikk tidlig ut med autoritet i spillet og spilte seg frem til flere gode sjanser de første tjue minuttene mot Vidar. Da Eirik Schulze på sedvanlig vis headet inn 1-0 etter 12 minutter så det ut som det kunne bli nok en storseier, men Start tok foten av pedalen, og var statiske og lite presise utover i kampen.

2-0 kom da Emil Pedersen fant Adeleke Akinyemi etter en fin kontring, og nigerianerens tredje sjanse for dagen ble satt kontant i mål. Det å ha Akinyemi som midtspiss når man skal kontre inn flere mål har vært etterlyst av mange supportere tidligere, og selv om han skuslet bort flere muligheter er Akinyemi virkelig et aktivum med sin fart på topp.

En lett bris av positivitet

Start har de siste ukene signert Luc Mares og Jon-Helge Tveita, og det ryktes om at flere er på vei inn dørene på Sparebanken Sør Arena i ukene som kommer.

Etter inntoget av Sindre Tjelmeland, Terje Marcussen, nye spillere og investorer som igjen vil bruke penger er det optimisme å spore i og rundt Start.

Det er det god grunn til, men det også viktig med litt nøkternhet og langsiktighet i det som skal skje fremover. Det blir spennende å se om investorene har lært av de feilene som har blitt gjort tidligere.

Ikke glem nøkkelspillerne som allerede er der

Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden, og selv om Start helt klart må forsterke spillerstallen er det viktig å beholde grunnstammen i den lokale spillergruppen som er der nå.

Klarer de å selge inn prosjektet til Tønnessen og Markovic. Gis det nye avtaler til Schulze, Ramsland og Robstad? Sørger de for å ha en plass i troppen til Reinhardsen, Sjøkvist, Eftevaag og Torkildsen?

Alle disse spillere trenger selvsagt ikke være i en førsteellever eller nøkkelspillere i laget, men om man skal bygge en kultur og en lagfølelse over tid så kan man ikke bytte ut for mange på for kort tid.

De neste ukene blir fryktelig spennende å følge. For selv om det har vært en veldig svak første del av sesongen så ser det nå langt lysere ut.

Fredrikstad borte venter den 18 august. Da vil jeg tro det er 3-4 nye fjes i førsteelleveren.