Segberg reddet ett poeng for AaFK i toppkampen

Det så lenge ut som AaFKs rekke uten tap skulle stoppe på fem, men Erlend Segberg banka inn utligningsmålet bare to minutter før fulltid mot Jerv.

POENGDELING: AaFK hadde ikke tid til å juble etter utligningsmålet mot Jerv, for de ville ha alle tre poenga. Det endte derimot med poengdeling. Foto: Nils Harald Ånstad

Publisert: Publisert: Nå nettopp

AaFK – Jerv 1–1 (0–1)

AaFK tok grep om kampen fra start og skapte mange nesten-muligheter i førsteomgangen. Det manglet derimot litt på presisjonen i de avgjørende øyeblikkene.

Jervs første målsjanse kom etter 31 minutter da ballen falt ned hos Jerv-angriper Willis Furtado, som fikk avsluttet upresset fra sju meters avstand. AaFK-keeper Michael Lansing vartet opp med en praktredning og stoppet det som så ut som en sikker scoring for bortelaget.

Les også AaFK-spilleren var barne-TV-stjerne på Island: – Hvem vet hvor jeg kunne vært i dag

AaFK-trykk

Etter Jerv-sjansen fikk hjemmelaget satt inn et skikkelig trykk mot Jerv-målet og skapte store målsjanser ved både Erlend Segberg og Simen Bolkan Nordli, men likevel ingen AaFK-scoring.

Rett før pause scoret bortelaget. Det startet med et langt utspill fra Jerv-keeper Øystein Øvretveit, som først Nenass mislyktes i å heade, før AaFK-stopperne Nikolai Hopland og Quint Jansen kommuniserte dårlig, og sistnevnte bommet på ballen. Det førte til at Jervs nummer sju, Willis Furtado, fikk tatt med seg ballen, vippet den over en utrusende Michael Lansing, og deretter pirket ballen i mål, 1–0 til bortelaget ved pause.

BAKLENGSMÅL: AaFK slapp inn 1–0 rett før pause etter forsvarsrot av Nenass, Quint Jansen og Nikolai Hopland. Foto: Nils Harald Ånstad

Les også Så lenge kan AaFK måtte klare seg uten David Fällman

Jerv-mulighet

Etter hvilen bølget spillet frem og tilbake, slik som det gjorde periodevis i førsteomgangen. Jerv-spiller Diego Campos hadde en god mulighet bare få minutter etter starten av andreomgangen. Kort tid etter hadde AaFKs Erlend Segberg en god mulighet, som gikk via en Jerv-forsvarer og ble reddet av Jervs Øvretveit.

Jerv hadde muligheten til å sette 2–0 på en kontring etter 75 minutter. Kampens store spiller Willis Furtado, spilte igjennom Pibe som sendte ballen langt over mål.

Deretter presset AaFK på for utligning resten av kampen, og etter 88 minutter lyktes de endelig. Erlend Segberg avsluttet fra 16 meter, som mange ganger tidligere i kampen, og ballen suste i nettmaskene bak Jerv-keeper Øvretveit.

Dermed poengdeling og 1–1 mellom AaFK og Jerv på Color Line stadion.