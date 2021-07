Daniels dom: «Spill til fløyta går»

– Det blir vanskelig å komme utenom at dette er et mønster, skriver Daniel Aase om baklengsmålene Start slipper inn.

En skuffet Kristoffer Tønnessen fortviler etter nok et seint baklengsmål. Foto: Tor Erik Schrøder

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Se for deg følgende scenario: En kamp varer 89 minutter i stedet for 90 minutter pluss tillegg.

Start hadde da stått med 20 poeng i stedet for 14 og hadde vært helt der oppe med tanke på direkte opprykk. Situasjonen er dessverre en helt annen.

Så hva har skjedd?

Start – Bryne: Start leder inn i overtiden, men to dødballmål imot koster tre poeng.

Strømmen – Start: Ett poeng ryker på dødball på overtid i en kamp hvor Start burde vunnet.

Start – Raufoss: To poeng ryker tre minutter på overtid etter et langt oppspill inn i feltet hvor Bergan taper duellen mot Ndiaye.

I tillegg har Start sluppet inn på overtid både mot Ull/Kisa og HamKam uten at det har kostet poeng.

Om man gjør kampene fem minutter kortere har Start sluppet inn mot Åsane og Grorud i tillegg.

Start har altså sluppet inn mål i sluttminuttene i 7 av 12 kamper.

Det blir vanskelig å komme utenom at dette er et mønster. Så hva er det som gjør at Start i stedet for å ligge helt i toppen, ligger på en 11. plass på tabellen?

Noe skjer i hodet til spillerne i det man entrer perioden som avgjør kampene i negativ retning for Start.

Noe av det vil alltid være marginalt, men det er påfallende hvor passive spillerne blir i valgene sine. Ballen blir klinket bort slik at motstanderne gang på gang får lempet opp baller i boksen til Start. Da sprekker nullen før eller siden.

I sluttfasen hadde Start trengt spillere som tok roligere valg, vernet om ballen og skaffet frispark for å ta brodden ut av kampen. Dette ville ført til at Raufoss fikk 3-4 muligheter til å lempe ballen opp i stedet for 10-15 ganger.

Byttene kom sent i dagens kamp, men spillerne som kom inn klarte ikke å bidra på en måte som får meg til å tro at det hadde blitt bedre om byttene hadde kommet tidligere.

Når det er sagt: Det er for meg en gåte at Adeleke Akinyemi ikke får 30 minutter på topp i en kamp hvor Start ledet og hadde masse kontringsrom. Ved flere anledninger kunne hans fart vært svært nyttig. Den må Tjelmeland ta på sin kappe.

Vi må ta med oss noe positivt fra denne kampen.

Sander Sjøkvist scoret et nydelig mål hvor han tar en tunnel på backen før han klinker ballen i mål. Utrolig gledelig, og synd at det ikke ble matchvinnerscoringen.

Mathias Belli Moldskred var en glede å se på til tider i dag. Han viste herlig nærteknikk og flere nydelige gjennomspill. Om han hadde satt en av sjansene sine hadde det virkelig vært en toppkamp av Belli. Han kommer til å bli en nøkkelspiller resten av sesongen.

Amund Wichne spiller sin fjerde kamp for sesongen hvorav tre av de har vært meget bra. Hadde en Gordon Banks-lignende redning på stillingen 1-1 og har nå gjort seg fortjent til å fortsette mellom stengene. I dag var han også høylytt i kommunikasjonen til sine medspillere. Noe jeg har savnet av han tidligere.

Når det gjelder det spillemessige tar Start fortsatt få sjanser i det oppbyggende spillet. Jeg forventet at Tjelmeland skulle sette et enda større spillemessig preg på laget, men det er tydelig at han er en pragmatiker som i første omgang tenker hvordan han skal få stablet på plass noen gode resultater før ferien.

Defensivt var taktikken å ligge lavt når Raufoss hadde ball for å satse på gode kontringer. Her hadde åpenbart Belli og Markovic fått klare instruksjoner om hvor de skulle ligge når Start vant ballen, for dette var til tider effektiv kontringsfotball som førte til flere store sjanser.

Man kan selvsagt være kritisk til at Start i perioder legger seg lavt i lengre perioder på hjemmebane mot et lag som Raufoss, men om man ser på sjansestatistikken var det et effektivt virkemiddel i første omgang. Start hadde fortjent en seier i denne kampen, og burde ledet med flere mål, men når man går inn i den mye omtalte overtiden med et marginalt forsprang går det ofte galt.

Nå venter Stjørdals-Blink hjemme på onsdag i siste kamp før ferien. Et av divisjonens dårligste bortelag møter et av divisjonens dårligste hjemmelag. Det blir en «rysare».