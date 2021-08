Jakob Ingebrigtsen gikk lett videre i OL: – Som forventet

Jakob Ingebrigtsen tok seg kontrollert til OL-semifinale i Tokyo på 1500 meter tirsdag. Filip Ingebrigtsen løp et svakt heat og ble slått ut på tid.

Jakob Ingebrigtsen etter innledende heat på 1500 meter i OL i Tokyo. Jakob gikk greit videre til semifinale. Foto: Heiko Junge / NTB

I det tredje kvalifiseringsheatet åpnet Jakob Ingebrigtsen med å ligge nesten sist i feltet, før han satte opp farten med to runder igjen. Likevel var farten i front såpass høy at det ble strekk i feltet.

Ingebrigtsen løp kalkulert og endte på 4.-plass i heatet med tiden 3,36.49. Dermed er han klar for semifinale. Ingen i de tre forsøksheatene løp under 3,36.00.

– Det var som forventet. Det var om å gjøre og holde seg unna de andre løperne og ha god kontroll de første rundene. Nå må jeg fokusere på semien, som nok blir enda vanskeligere enn dette var, sa Jakob Ingebrigtsen etter heatet.

– Jeg har jobbet mot dette mesterskapet sannsynligvis lenger enn de andre, for jeg har tenkt på dette siden jeg var 11 år, og har jobbet mot det. Jeg er glad for å være her og enda mer glad for å være i gang, sa han.

I det andre kvalifiseringsheatet ble det dramatikk da Marcin Lewandowski deiset i bakken noen hundre meter før mål. Dermed er en av medaljekandidatene ute av valsen.

Filip Ingebrigtsen var langt nede etter 1500 meteren tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Ute

Filip Ingebrigtsen løp i det første av tre kvalifiseringsheat og ble bare nummer ti. Dermed måtte han håpe på at tidene på løperne etter de seks beste fra heat to og tre var så svake at han kunne ta seg videre på tid.

Ingen i det andre heatet var i nærheten av tiden til Filip, som lød på 3.38,02. I det tredje heatet var farten høyere, som gjorde at storebror Ingebrigtsen sitt OL er over.

– Det var ikke noe bra. Det var dårlig respons fra start, jeg gjør ikke et taktisk perfekt løp. Jeg har ikke beina til å være med. Det er ekstremt synd, men jeg må være ærlig med hvordan sesongen har gått til nå, sa Filip til Discovery etter sitt løp.

- Som alle vet har han slitt i vinter og vår. Vi håpet at det skulle endre seg. Det har ikke fungert for ham i år, sier Jakob Ingebrigtsen om storebrorens skuffende OL-exit.

Jakob Ingebrigtsen løp kontrollert i sitt heat. Foto: Lise Åserud / NTB

Medaljefavoritt

Jakob Ingebrigtsen er av favorittene til å stikke av med gullet. Den største gullfavoritten er kenyaneren Timothy Cheruiyot, som ble nummer to i sitt kvalifiseringsheat.

Jakob Ingebrigtsen kom inn til OL med en årsbeste på 3.29,25. Hans personlige rekord lyder på 3.28,68.

Det var de seks beste i hvert heat, samt de seks beste tidene uten det som tok seg til torsdagens semifinale.

Finalen går lørdag.

(Aftenbladet/NTB)