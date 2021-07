– Folk klager kanskje på at det ikke er nok framover-fotball

Etter overgangen til Rosenborg har Vebjørn Hoff vært en av Åge Hareides mest betrodde menn. Nå kommer midtbanespilleren med sin dom over den første tiden.

Vebjørn Hoff spilte 83 kamper i Odd før han ble hentet til Lerkendal. Foto: Terje Svaan

Sunnmøringen skrev under en fireårskontrakt med RBK i mars, og har startet samtlige kamper etter overgangen fra Odd.

– Det har vært en berg og dalbane. Opp og ned. Prestasjonsmessig har det vært ustabilt.

Det sier Hoff til Adresseavisen utenfor Lerkendal før mandagens trening. I årets Eliteserie har 25-åringen spilt nesten samtlige minutter. Kun da han ble byttet ut med 18 minutter igjen mot Lillestrøm, har han sett laget fra sidelinjen.

– Jeg kom med en forventing om å spille og føler jeg tatt den rollen jeg skal ha.

– Funnet vår vei

I juni måned vant ikke Rosenborg en eneste kamp. Den tidlige Aalesund-spilleren legger ikke skjul på hvordan det var.

– Det var frustrerende. Vi gjør jo alt vi kan for å vinne de kampene, det er ikke sånn at vi går til kamp og tror det blir vanskelig, sånn er det absolutt ikke. Det lugget og vi gjorde forskjellige ting hele veien. Det funket ikke for oss, sier Hoff og legger til:

– Nå ser det ut som vi har funnet vår vei, noe som gjør det enklere å både spille og levere resultat.

Her får Vebjørn Hoff (t.h.) en god klem av Edvard Tagseth etter seieren mot Kristiansund 10. juli. Foto: Richard Sagen

Etter den trøblete perioden i juni har det gått bedre for Hoff og lagkameratene. Laget gikk fra fem kamper uten seier, til og nå ha seks kamper uten tap.

– Det har snudd litt med at vi gjør mer at de samme tingene. Der vi gikk og leitet en periode, har vi nå funnet noe som fungerer og dyrker det. Det tror jeg kommer til å gjøre oss bedre og bedre utover sesongen, at vi har noe som kjennetegner oss.

Til de som savner framover-fotballen

Selv om RBKs nummer fire mener at ting er i ferd med å snu, forteller han at de er godt stykke unna å være der Rosenborg ønsker å være.

– Vi har en god vei å gå, det har vi uten tvil. Det er mange gode spillere her og vi får vist det i enkeltkamper, men det handler om å finne stabiliteten. Det toppnivået vi har må vi snuse på oftere enn det vi har gjort hittil.

– Hva er det som må bli bedre?

– Vi må bli trygg med ball. Frispillinga vår har blitt betraktelig bedre den siste måneden, det gjør at vi kan angripe mer og har mer ballinnehav. Det gjør det også enklere å skape ting, mener Ålesunderen og påpeker:

– Folk klager kanskje på at det ikke er nok framover-fotball, men det er en fin måte å skape trygghet på. Selv om det ikke går framover på første mulighet skaper vi ubalanse i motstanderlaget, og får åpnet opp de rommene vi vil ha. Da får vi mer kontroll på kampene og det blir mindre tilfeldigheter som avgjør.

Trives i garderoben

Hoff forteller at oppholdet i Rosenborg så langt ikke har bydd på de store overraskelsene og at han trives godt i laget.

– Jeg har vært meg selv siden dag én. Det går fint, det flyter godt i garderoben. Jeg byr på meg selv som alle andre. Garderoben er veldig fin, mange fine gutter og stemning. Både på dårlig og gode dager er det alltid noen som får deg til å smile, avslutter en smilende Hoff.