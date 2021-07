Legia knuste Bodø/Glimts Champions League-drøm – nå venter islandsk motstand

(Legia Warszawa – Bodø/Glimt 2–0, 5–2 sammenlagt) Bodø/Glimts første reise i Champions League er over. Tapet mot polakkene betyr imidlertid ikke slutten for nordlendingens sjanse i Europa.

– Vi er stolte av prestasjonen og har lært mye fra dette oppgjøret, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen på pressekonferansen etter kampen.

Legia Warszawa ble for sterke over to oppgjør, men Glimt ga den polske storklubben motstand. I Polens hovedstad ble en scoring av Luquinhas i 1. omgang og et overtidsmål i 2. omgang av Tomas Pekhart avgjørende.

Nå venter en ny mulighet i andre kvalifiseringsrunde av nyoppstartede Conference League for Kjetil Knutsens menn. Motstander er Valur fra Island. Kampene spilles 22. og 29. juli.

– Der har Glimt 70% sjanse for å gå videre, sier både Kjetil Rekdal og Joacim Jonsson i VG-studio.

Legia hadde en 3–2-seier fra Bodø i bagasjen før onsdagens oppgjør, og virket fornøyde med det. Legia la seg dypt fra første sekund, med et tydelig mål om å holde nullen og ta kontringsmulighetene de fikk.

– Det var overraskende at Legia la seg så bakpå, sier Rekdal.

De gulkledde fikk holde i ballen foran et høylytt og ivrig publikum, men stanget mot fembackslinjen til polakkene. Kvarteret før pause fikk imidlertid Erik Botheim en enorm sjanse til å sprekke nullen. Innlegget fra Alfons Sampsted ble slått praktfullt mellom forsvaret og keeperen, men avslutningen fra spissen endte milevis over mål.

– Han er ukonsentrert. Han ser den inne, og så treffer den skinnleggen istedenfor, sier Jonsson.

Derfor var det nok ekstra vondt for Botheim da Legia tok ledelsen like før pause. Og det var på en overgang baklengsmålet kom. Luquinhas dro seg inn fra kanten og lurte Brede Moe trill rundt inne i feltet. Deretter avsluttet han sikkert i det lengste hjørne, forbi Nikita Haikin.

– Man må klare å forsvare seg én-mot-én i Europa, sa Jonsson i VG-studio, lite imponert av Moes prestasjon.

Legia virket å ha god kontroll, men Glimt hadde øyeblikk der man øynet et håp. Gjestene fra Norge kom derimot ikke nærmere en utligning enn Sigurd Kviles heading i tverrliggeren.

På overtid kontret Legia inn kampens siste mål. Tsjekkias EM-spiss Pekhart kriget en målet som fjernet all tvil.

Glimt har slitt med skadeproblemer før dobbeltoppgjøret mot polakkene. Kantspillerne Ola Solbakken og Sondre Sørli måtte begge stå over CL-oppgjørene. I den første kampen mot Legia mistet Glimt også Fredrik Bjørkan til skade.