Barnefotballtrener ble arrestert for rasistisk Rashford-melding

Marcus Rashford (23) ble bedt om å «dra tilbake til sitt eget land» etter straffebommen i EM-finalen. Et veggmaleri av Rashford ble også vandalisert, men han har også fått mye støtte.

SAMLET SEG: Flere hundre mennesker knelte sammen ved veggmaleriet av Marcus Rashford. Foto: Danny Lawson / PA Wire

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

West Mercia-politiet (som dekker områdene Herefordshire, Shropshire og Worcestershire) bekrefter ifølge Daily Mail arrestasjonen av en mann i 50-årene, som ifølge avisen skal være en barnefotballtrener.

Like etter kampslutt ble en tweet publisert på hans Twitter-konto, hvor han blant annet skrev at Marcus Rashford måtte «pakke sammen sakene sine og dra tilbake til sitt eget land».

Les også Veggmaleri av Rashford vandalisert – slik svarte lokalbefolkningen

23 år gamle Rashford er født og oppvokst i Manchester.

Mannen selv har benektet at han skrev tweeten og sier til The Sun at han «har blitt hacket». Politiet opplyser til Daily Mail at mannen er sluppet fri fra arresten, men er under videre etterforskning.

Som VG skrev mandag kveld, ble veggmaleriet av Marcus Rashford i Withington, sør i Manchester, vandalisert. Allerede da hadde flere hengt opp lapper for å dekke over skadene og de siste dagene har flere strømmet til.

Rashford selv la ut et bilde på Instagram av de mange støttemeldingene tirsdag kveld, og skriver at han er «overveldet» og «ikke har ord».

DEKKET: Slik så veggen ut tirsdag kveld. Foto: PETER POWELL / X06528

Les også Tidligere landslagsprofiler mener Southgate var for feig

Tirsdag kveld samlet flere hundre mennesker seg utenfor veggmaleriet, hvor de knelte og viste frem plakater for «Black Lives Matter», i en protest organisert av Stand Up To Racism.

I EM-finalen mot Italia, som ble avgjort på straffer, bommet Jadon Sancho, Marcus Rashford og Bukayo Saka for England. Flere høytstående briter, som prins William og statsminister Boris Johnson, har gått kraftig ut mot de rasistiske kommentarene spillerne har fått etter finaletapet.

Til tross for straffebommen, har Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær gjort det klart at han ikke vil nøle med å la Rashford ta en straffe for Manchester United.

– Bare det å trappe opp og skulle ta en straffe. Jeg føler man har vunnet da. Da har du tatt på deg et ansvar, og jeg er helt sikker på at mange spillere håper de ikke må ta straffe, sier Solskjær til klubbens nettsted.

– Du kan bli helt, og du kan bli syndebukk. Det er fotball. Man lærer av det og kommer tilbake sterkere. Man viser personlighet når man bestemmer seg for å ta straffe. Jeg vet at Marcus kommer til å rekke opp hånden om det blir mulig å ta straffe for oss, sier Solskjær.