Warholm og cos største utfordring: Holde seg våken om dagen

TOKYO (Aftenposten): Han er Norges kanskje største gullhåp i Tokyo. Karsten Warholms største problem er ikke varmen, OL-skepsis i arrangørlandet eller konkurrentene.

Karsten Warholms viktigste jobb etter at han kom til Japan har vært å holde seg våken om dagen. Han skal fortest mulig inn i døgnrytmen i Japan. Noe ferskt bilde fra Fukuoka er ikke tilgjengelig. Norske fotografer og journalister (som alle andre utenfra Japan) får ikke reise rundt i landet de første 14 dagene. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Karsten Warholm har ikke vært begeistret over å reise over flere tidssoner for å konkurrere. Men dersom det skal bli OL-gull, må han reise til et sted som ligger syv timer foran Oslo-tid.

Hverandres vakthund

Han reiste tidlig. Det har vært viktig for ham og hans teamkamerat Amalie Iuel og trener Leif Olav Alnes å bli japansk i søvnmønsteret. Det har budt på utfordringer etter at de ankom treningsleiren i Fukuoka sørvest i Japan.

– Jeg duppet av midt på dagen i går. Skyldig, hehe, sa han på et digitalt mediemøte tidlig i den japanske kvelden. Han satt på hotellet sør i Japan, og de fleste av oss journalister satt i Tokyo i en slags OL-karantene.

Trener Alnes har gitt oppgaver til alle.

– Vi har prøvd å passe på hverandre slik at vi ikke skulle falle i søvn på dagen. Det har vært et hovedmål å komme seg raskt inn i tidssonen, sier suksesstreneren.

Dermed har Alnes voktet på Iuel og Warholm. Warholm har sørget for at de to andre ikke har falt i søvn på solsengen, og Iuel har dobbeltsjekket det hele.

– Det er blitt rolige dager, og det er blitt mye kaffe for å holde seg våken.

De tre kan fortelle om lange måltider (– Veldig god mat, slår Warholm fast), serier og filmer og mange, veldig mange, dårlige vitser, konstaterte Amalie Iuel.

Ett år bedre

I tillegg til dette har de trent lett og brukt tiden til å tilpasse seg klamme og varme japanske sommerdager. Konkurransene starter fredag om en drøy uke. Humøret er uansett godt.

– Utsettelsen av OL med ett år har gjort meg ett år bedre. I fjor slet jeg med en skade i leggen, og det kunne ha blitt dårlig timing med et OL i slutten av juli. Jeg er på en bedre plass i år enn i fjor, konstaterte den ferske verdensrekordholderen på 400 meter hekk.

Han frykter ingen. Hverken Rai Benjamin eller bronsevinneren fra VM i Doha, Abderrahman Samba, som han ikke har sett siden det løpet i 2019. Nå kommer han til OL.

– Jeg har mye selvtillit, men det er likevel ingen seier jeg tar på forskudd, sier han.

Tidlig finalestart

Mennenes hekkefinale går allerede klokken 12.20 (kl. 05.20 norsk tid) 3. august, som en avslutning av formiddagsøkten på Olympiastadion. Heller ikke det uvanlige tidspunktet får Leif Olav Alnes til å rynke på nesen.

– Alle vansker kan overkommes. Det er mye bedre å fokusere på alt som kan gå bra enn alt som kan gå galt. Vi gleder oss, sier Alnes på klassisk vis. Her er det viktig å ikke la negative tanker komme for nær.