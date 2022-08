Haugvaldstad-dobbel for Hinna

Djerv 1919 gikk på sitt tredje tap på rad da laget røk 0-2 for Hinna i 3. divisjon, Rogaland i fotball for kvinner. Julie Haugvaldstad scoret begge målene for Hinna.

