I krangel med Fjørtoft: – Så du kampen?

ROMA (Aftenposten): José Mourinho var misfornøyd med dommerne etter kampen mot Bodø/Glimt.

Nicholas Bergh Journalist

Publisert: Publisert: I går 23:42

ROMA-BODØ/GLIMT 2–2

2–2-kampen mellom Roma og Bodø/Glimt ble dramatisk, med et sent utligningsmål. Etterpå havnet José Mourinho i krangel på norsk TV, nærmere bestemt med Viasat-reporter Jan Åge Fjørtoft.

Spørsmålet som startet munnhuggeriet, var: «Hvordan forklarer du kampen»?

Da forklarte Mourinho at han måtte passe seg for hva han sa om dommeren.

Så kom den spesielle ordvekslingen:

Fjørtoft: Hva gjorde dommeren feil?

Mourinho: Så du kampen?

Fjørtoft: Ja, men jeg vil høre det fra deg. Du må si det fra ditt synspunkt.

Mourinho: Si det til meg du.

Fjørtoft: Nei, si det til meg.

Mourinho: Du må si det til meg.

Fjørtoft: Burde det vært straffe?

Mourinho: Kom igjen. Du vet det.

Fjørtoft: Du mener det bør være straffe?

Mourinho: Det mener du også.

Ble konfrontert på pressekonferansen

Fjørtoft forklarte videre til Mourinho at han bare er en «normal TV-reporter» og at han satt langt unna de omdiskuterte situasjonene.

– Hvordan opplevde du intervjuet med Mourinho?

– Det var herlig, skriver Fjørtoft i en tekstmelding til Aftenposten.

– Jeg har intervjuet ham så mange ganger at jeg vet at han kan boble over innimellom. En av mine favoritter å intervjue, sier Fjørtoft.

– Så ingen bitre følelser?

– Absolutt ikke. Vi tok hverandre i hånden etterpå.

Mourinho-stikk til Glimt

Mourinho kommenterte ikke konkrete situasjoner. Men i kampen handset Morten Konradsen innenfor straffefeltet, uten at det ble dømt straffe.

Det hører med til historien at Mourinho flere ganger tidligere er blitt straffet, blant annet med karantene, for å kritisere dommerne.

På pressekonferansen etter kampen ble han igjen og igjen spurt om dommeravgjørelsene i kampen, uten at han gikk i detalj.

Mourinho ble også spurt om Glimts prestasjon.

– De var mer aggressive forrige gang. Denne gangen var de mer defensive, men det mener jeg ikke som kritikk, sier Mourinho.

Mourinho bemerket også at «Glimt hadde to skudd og to mål».

– Han skal få gjøre sin vurdering av kampen. Vi skal være glad det var en voksen dommer som sto imot aktivt press fra Roma. De ville påvirke fjerdedommer og det som skjedde. Dommeren var imponerende god, sier Knutsen.

