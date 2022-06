Tredje strake seier for Finnøy 2

Tristan Byberg Corneliussen sto for den avgjørende scoringen for Finnøy 2 i 4-3-seieren over Rennesøy 2 på Rennesøy fotballbane i G13 2. divisjon onsdag. Finnøy 2 har fem seirer på sine seks siste kamper.

