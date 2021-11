Egil Østenstads egen historie om 1991-gullet: «Benny truet med å forlate oss etter den kampen»

Lørdag samles Vikings gullag fra 1991 i Stavanger. Egil Østenstad har skrevet om hvordan han opplevde reisen fra gutterommet på Torvastad til triumfen for 30 år siden.

Viking tapte 3–4 mot Lyn i den andre av de fire matchballene de hadde, men resultatene i de andre kampene gjorde at laget kunne feire gullet foran hjemmefansen. Ingve Bøe først, Egil Østenstad følger like bak.

Egil Østenstad i dag. Her skriver han om tiden i Viking fra han kom til klubben og til seriegullet i 1991.

«Fortid og framtid, Viking for alltid» synges det i Viking-hymnen «Ein Blåe Dag». Viking blir ikke bedre av nostalgi og sentimentalitet. Alt var ikke bedre før.

Viking 1991 er som et publag å regne sammenliknet med laget som begeistrer oss akkurat nå.

I 1991 var det 21 år siden Beatles siste nummer 1-hit, «The Long And Winding Road». Den gang var jeg for ung til å forstå Beatles sin storhet. Som et barn av 80-tallet var jeg vokst opp med pastell-pop fra Duran Duran og hadde funnet mine favoritter i deppekongene The Smiths. Beatles var gammelpop for gamlinger. De var fra en annen tid.