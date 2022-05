Ny seier for Vidar 2

Vidar 2 tok sin fjerde strake seier da Vardeneset 2 ble slått 5-2 i G19 3. divisjon mandag.

Marcus Tveiten Skoglund sendte Vardeneset 2 foran da han satte inn 1-0 allerede etter to minutters spill, men etter 19 minutter scoret Aksel Underhaug Grythe for Vidar 2. Sindre Dahle Mikalsen sendte bortelaget i føringen et kvarter før hvilen, og fire minutter senere scoret Casper Øvrebø Torkildsen for Vidar 2. samme spiller økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 36 minutters spill. Jesper Oxaas-Dambo reduserte til 2-4 fem minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 4-2 til Vidar 2.

Dro ifra

Vidar 2 rykket ytterligere ifra da Grythe økte ledelsen noen minutter etter sidebytte. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet. Sluttresultatet ble 2-5.

Vidar 2 serieleder

Noah Skaustein Lorentzen fikk gult kort.

30. mai er det ny kamp for Vardeneset 2. Da møter de Sunde. Vidar 2 skal måle krefter med Madla 4 samme dag.

