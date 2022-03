Haaland tilbake fra skade – Dort­mund meldte seg på i tittel­kampen

(Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld 1–0) Etter halvannen måned på sidelinjen var Erling Braut Haaland (21) endelig tilbake på banen for Borussia Dortmund.

ØYEBLIKKET: Erling Braut Haaland ble byttet inn for Donyell Malen en drøy time ut i oppgjøret mot Arminia Bielefeld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nordmannen har vært ute med muskelskade siden Bundesliga-oppgjøret mot Hoffenheim 22. januar, men søndag var han tilbake på benken mot Arminia Bielefeld.

Dermed kan jærbuen også være aktuell for Ståle Solbakkens landslagstropp til privatlandskampene mot Slovakia (25. mars) og Armenia (29. mars). Troppen offentliggjøres tirsdag.

Mot Arminia Bielefeld ble Haaland sittende på benken i litt over en time, men så entret han gressmatten på Signal Iduna Park.

– Det første sa jeg til ham da han kom inn var at jeg var glad for å se ham tilbake på banen. Han er en utrolig viktig spiller for oss, og vi trenger ham i den neste kampen, sier Dortmund-spiller Axel Witsel til Viaplay, og erkjenner at han håper Haaland blir i minst en sesong til – til tross for at spissen er er sterkt ryktet bort fra klubben.

Da Haaland kom inn sto det 1–0 etter Marius Wolfs scoring i den første omgangen. Borussia Dortmund holdt trykket oppe etter en dødball, før det engelske vidunderet Jude Bellingham løftet over til Thorgan Hazard. Belgieren klinket ballen lavt inn i boksen, der Wolf satte inn kampens første scoring.

Det ble også den eneste denne søndagens kvelden i Dortmund, og Haaland var ikke nærmere scoring enn et par innlegg som han ikke klarte å presse på mål. Da må 21-åringen fremdeles vente på sin første scoring mot Arminia Bielefeld, men han var likevel meget fornøyd og feiret med lagkameratene etter kampslutt.

BARE NESTEN: Haaland måtte gå målløs av banen i skadecomebacket.

Etter at Bayern München snublet og mistet to poeng mot Hoffenheim lørdag, var det ti poeng som skilte dem og tabelltoer Borussia Dortmund – før sistnevntes kamp mot Arminia Bielefeld. Etter tre poeng i den kampen har de gulkledde syv poeng opp til serielederne, men med én kamp mindre spilt.

Det er altså kamp om Bundesliga-tittelen når det gjenstår henholdsvis åtte og ni serierunder for Bayern München og Borussia Dortmund. I slutten av april skal de to møtes, i det som kan bli en helt avgjørende kamp i gullkampen.

– Vi får se til slutt, sier Witsel.

PS! Borussia Dortmund møter Mainz i sin neste kamp allerede onsdag. Det oppgjøret ble utsatt forrige helg grunnet coronautbrudd i Mainz.