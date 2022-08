Aftenbladet sender Vikings avgjørende kamp i Europa

Torsdagens avgjørende kamp borte mot Sligo Rovers ser du direkte på aftenbladet.no fra 19.55.

Eivind Aarre Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Viking har sikret et strålende utgangspunkt før torsdagens oppgjør etter 5–1-seieren på SR-Bank Arena. Dermed skal det nærmest et mirakel til for at Viking ikke tar seg til den fjerde og siste kvalifiseringsrunden før et eventuelt gruppespill i Conference League venter.

Viking hadde en siste trening onsdag før torsdagens kamp mot Sligo Rovers.

Viking ankom Irland onsdag formiddag og gjennomførte senere på dagen en siste treningsøkt før kveldens kamp.

I 2. kvalifiseringsrunde ble Sparta Praha slått ut over to kamper med 2–1 sammenlagt.