Warholm kan glippe for KIF: – Vi har en soleklar forventning om at han stiller i NM

Leder av NM-komitéen, Inger Steinsland, omtaler det som «kjempeviktig» å få Karsten Warholm til Kristiansand – og har en klar forventning om at han velger NM i stedet for et stort stevne i Berlin.

Karsten Warholm med det synlige beviset på at han ble olympisk mester i Japan. Det store spørsmålet nå er om han kommer til NM i Kristiansand - eller ikke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

KRISTIANSAND: – Vi har en soleklar forventning om at han stiller i NM. Jeg både håper, tror og forventer det, sier Inger Steinsland – og sikter til Karsten Warholm som forbløffet en hel friidrettsverden da han vant OL-gull på 400 meter hekk og smadret verdensrekorden med tiden 45,94.

VG meldte torsdag at superstjernen har fått invitasjon til å delta på et stort stevne på Olympiastadion i Berlin søndag 12. september – det vil si samme helg som NM går i Kristiansand.

– De ønsker å få ham med. Det er en fantastisk arrangør, de er veldig flinke og imøtekommende. Men vi har ikke tatt endelig stilling til det. Avgjørelsen vil bli tatt så sent som mulig. Det er opp til ham og hvordan han føler seg. Det er tøft å skulle holde trøkket oppe til ut i september, svarte manager Ståle Jan Frøynes på spørsmål om Karsten Warholm vil løpe i Berlin søndag 12. september – eller NM i Kristiansand samme helg.

Unntak fra landslagsavtale

Det er tradisjon for at de beste utøverne stiller i NM, og landslagsutøverne har også signert en avtale som i utgangspunktet forplikter dem til å delta. Når Fædrelandsvennen ringer Erlend Slokvik, toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, befinner han seg på fjelltur.

– Jeg husker ikke ordrett hva som står, og jeg får heller ikke sjekket det her, men det står omtrent at i prinsippet så skal utøverne delta i NM. Og det kan godt være at Karsten kommer til å gjøre det, understreker Slokvik.

– Hvis det skal gis unntak så er det du som må innvilge det?

– Ja, formelt sett er det det.

– Når innvilget du sist unntak for utøvere som ikke var skadet eller syke?

– Det var noen som ikke deltok i fjor, men de var ikke blant de største stjernene, sier Slokvik.

Håper i det lengste

Og der er vi ved kjernen av problemstillingen. Interessen rundt NM vil bli mye større dersom de største stjernene kommer. KIF har fått lov til å slippe inn 3000 tilskuere om dagen. Men inntil videre er det sådd tvil om både Warholm og Jakob Ingebrigtsen – som vant OL-gull på 1500 meter i Tokyo – faktisk kommer til Stadion.

Inger Steinsland er leder av NM-komitéen.

Under NM i Kristiansand i 2012 glimret de lokale stjernene Andreas Thorkildsen, Ida Marcussen og Margrethe Renstrøm alle med sitt fravær.

– Det er kjempeviktig at Karsten kommer, både for oss som arrangør og for publikum. Han er en folkehelt. Vi ser fryktelig gjerne at han kommer, sier Steinsland.

Til det sier toppidrettssjef Erlend Slokvik.

– Det jobbes fortsatt for å se om det er mulig. Friidrettsforbundet har et ønske om at alle de beste skal delta, sier Slokvik.