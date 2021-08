Mikkel Andersen ferdig i Brann

Keeperen skal ha valgt å terminere kontrakten med Brann.

Øystein Vik Journalist i BT

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdatereres!

«Keeper Mikkel Andersen har valgt å terminere kontrakten med Brann som konsekvense av situasjonen og opplevelsene han og hans familie har vært utsatt for.», skriver Brann i en pressemelding.

– Mikkel Andersen har på eget initiativ valgt å terminere kontrakten og returnere til Danmark, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann i en pressemelding.

Tidligere fredag ble det klart at Kristoffer Barmen har fått sparken i Brann.

Brann skriver videre i pressemeldingen at de har jobbet intensivt med å komme til bunns i det de kaller de svært alvorlige tillitsbruddene fra 12 av klubbens spillere.

– Vi har undersøkt, vurdert og konkludert på forholdene som skjedde på middagen, barbesøket og nachspielet på Stadion, sier Johannesen.

Brann bekrefter at de har sagt opp Barmen.

– Undersøkelsene viser brudd på retningslinjer, alminnelige normer, smittevernregler og rimelige forventninger til våre ansatte. Vi har derfor valgt å gå til oppsigelse av en av våre spillere og gitt ti andre spillere alvorlige skriftlige uttalelser, sier Johannesen videre.

Begrunnelsen for at Barmen fikk sparken for sin rolle i nachspielet forrige uke og ikke bare advarsel, er at Brann vurderer at Barmen hadde en sentral rolle i gjennomføringen av nachspielet.

– Klubben ser ikke noe annet valg enn å reagere strengt på de alvorlige og uakseptable bruddene på retningslinjer og klubbens, supporternes og samarbeidspartnernes tillit, sier Johannesen.

Branns undersøkelser har ifølge pressemeldingen bekreftet det som BT allerede har meldt:

Spillerne drakk alkohol.

De brukte Stadion som arena for nachspiel.

De tok med seg syv gjester.

Og, skriver Brann:

«De brøt retningslinjer, alminnelige normer, sunn fornuft og gjeldende smittevernsregler.»

Brann bekrefter at også Vegard Forren var på det aktuelle nachspielet på Stadion. Han forlot klubben forrige uke, etter enighet om å avslutte kontrakten.

