Kommentatorene hyller Vingegaard: – Årets idrettsøyeblikk

Danske Jonas Vingegaard (25) er bare tre etapper unna sammenlagtseieren i Tour de France. Torsdag viste han både stor sportsånd og glimrende sykling da han økte ledelsen sin ytterligere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar har kjempet mot hverandre i flere uker, og torsdag skulle de gjennom den siste fjelletappen i årets Tour de France. Vingegaard hadde en ledelse på to minutter og 18 sekunder før etappen, og dermed var det Pogacar som måtte gjøre sitt ypperste for å hente inn deler av forspranget før de siste tre etappene.

Istedenfor var det Vingegaard som viste seg som den sterkeste i avslutningen og vant den 18. etappen, på fjellet hvor landsmannen Bjarne Riis – som senere innrømmet å ha dopet seg – langt på vei avgjorde Tour de France i 1996. Dermed tyder alt på at det blir den andre danske sammenlagtseieren i Tour de France-historien.

– Tour de France er så godt som avgjort på toppen av Hautacam, sa Discovery+-kommentator Theis Magelssen da Vingegaard krysset målstreken.

– I dag tidlig sa jeg til kjæresten og datten min at jeg ønsket å vinne for dem. Og jeg klarte det, så jeg er veldig glad og stolt, sier Vingegaard i seiersintervjuet.

forrige

fullskjerm neste OVERLEGEN SEIER: Jonas Vingegaard viste hvem som var sterkest på vei opp Hautacam. 1 av 2 Foto: Thibault Camus / AP

Pogacar kom i mål ett minutt og fire sekunder bak dansken, og er nå tre minutter og 26 sekunder bak i sammendraget, og var raskt borte hos Vingegaard for å gratulere ham etter målgang.

– Jeg ga alt. Andreplass var det beste jeg kunne klare, og jeg kan være stolt av resultatet, sier Pogacar til Discovery+.

De to rivalene støtet fra resten av konkurrentene opp Col de Spandelles, og satte kurs ned mot bunn av Hautacam, det siste fjellet i årets Tour de France. Det var en utforkjøring som ble høydramatisk.

Først var det Vingegaard som fikk sleng på sykkelen.

– Der har vi første tegn til svakhet. Det er nerver og nå har plutselig Pogacar fått noen meter. Første tegn til nerver og det får Pogacar med seg, og da stikker han med en gang, sa Magelssen.

KONTROLL PÅ DEN GULE: Jonas Vingegaard virker til å ha god kontroll på sammenlagtseieren i årets Tour de France, den andre danske sammenlagtseieren i Tour-historien. Til tross for å ha innrømmet dopingbruk, står fremdeles Bjarne Riis som vinner av 1996-utgaven.

Vingegaard havnet noen meter bak, men kjørte seg raskt opp igjen til Pogacar. Så var det Pogacar selv som gjorde en feil i en sving like etter. Etter at han først bommet på kurven, skled han på grusen da han skulle komme i gang igjen. Vingegaard fikk en luke på fem-seks sekunder, men valgte å vente inn rivalen.

Pogacar syklet opp på siden og tok Vingegaard i hånden for å takke ham.

– Det her synes jeg vi skal applaudere. Han venter på Pogacar her. Det her får du mange fans på, Jonas Vingegaard. Det er stor sportsånd. Det der er vakkert. Jeg får frysninger, faktisk, sa Magelssen.

FULGTE HVERANDRE TETT: Tadej Pogacar angrep flere ganger, men klarte ikke å riste av seg Jonas Vingegaard.

– Så bitre fiender på sykkelen, men så mye respekt, sa ekspertkommentator Henrik Evensen.

– Det bildet her. Om det er et bilde som oppsummerer årets Tour de France, så er det dette. To mann alene i teten med gjensidig respekt, sa Magelssen om øyeblikket da de to ga hverandre et håndtrykk.

– Så får vi årets idrettsøyeblikk. De tar hverandre i hendene. Han takker Jonas Vingegaard for at han venter. Det er jo helt vanvittig. For et ritt det er mellom disse to, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

DE TO BESTE: Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard har vært de to klart beste i fjellene i årets Tour de France.

Med 40 kilometer til mål, rundt seks kilometer før toppen av Col de Spandelles, kom det første angrepet fra Pogacar på torsdagens etappe. Sloveneren fortsatte å angripe gang etter gang, men Vingegaard svarte også glimrende ved hver anledning.

– Han trenger bare å finne en liten åpning i den rustningen, en liten bulk, en liten svakhet, og så får han ny giv her, Tadej Pogacar, sa Magelssen

– Vingegaard er så bunnsolid akkurat nå. Men vi vet jo ikke hvordan han føler seg. Det vet heller ikke Pogacar. Han registrerer bare at han er på hjul gang etter gang. Men en gang så kan det sprekke. Det kan jo selvsagt Pogacar også, supplerte Evensen.

Tidligere på etappen ble det dramatisk da Jack Bauer og Nils Eekhoff krasjet. Du kan følge de første 75 minuttene av etappene eksklusivt på Discovery+:

Over toppen av Col de Spandelles var de to duellantene sammen, og utforkjøringen ble av det dramatiske slaget, men det ble langt roligere etter Pogacars velt.

Med opprevet sykkelshorts var Pogacar nede i bilen mens de trillet nedover, og kapitulerte tilsynelatende i kampen om å ta et jafs i sammendraget.

– Wout (van Aert, Vingegaards lagkamerat) er foran. Jeg ønsker bare å vinne etappen, sa Pogacar.

Inn i bunnen av Hautacam hadde favorittgruppen to minutter opp til de tre bruddrytterne Thibaut Pinot, Van Aert og Daniel Martínez.

Med fem kilometer igjen kom Vingegaard og Pogacar og til Van Aert i teten. Van Aert satte opp et høyt tempo, og med fire kilometer igjen måtte Pogacar slippe. Vingegaard kjørte selv fra Van Aert noen hundre meter senere og fosset frem til etappeseier i ensom majestet.

Med etappeseieren tok også Vingegaard over klatretrøyen.

JUBLENDE GLAD: Wout van Aert har allerede sikret seg poengtrøyen. Torsdag imponerte han stort og ble nummer tre, og kunne juble for seieren til lagkameraten Vingegaard.