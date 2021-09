Brann-sjefen åpner opp om skandalen: – Hetsen og ryktene har vært skremmende

BERGEN (VG) Brann-sjef Vibeke Johannesen (45) innrømmer feil i håndteringen av nachspiel-saken. Hun er samtidig skremt av hetsen og ryktene i kjølvannet av skandalen.

Vibeke Johannesen under intervjuet med VG på Brann Stadion denne uken.

Tirsdag 10. august fikk hun det første varselet om at det hadde foregått ting på Brann Stadion.

– Jeg fikk en telefon om at det gikk rykter om nachspiel på stadion natten i forveien, forteller hun.

Hun husker følelsen godt. Det ble «ganske mye», beskriver hun i møte med VG på tribunen i Bergen.

– Jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd. Jeg hadde vært på stadion og i garderoben samme dag, og var ikke i nærheten av å ense at noe sånt hadde skjedd. Jeg hadde heller ikke tenkt at dette var noe spillerne kunne finne på å gjøre. Det var vantro, sier Branns daglige leder.

Det skulle bli langt verre.

Samme kveld snakket hun med en av kvinnene som var på nachspielet.

– Kunne du gått til politiet etter den samtalen?

– Nei, det kunne vært feil å gjøre det, og sette noen i en slik situasjon uten at de ønsket det. Det var vanskelig for meg å vurdere om dette var en sak for politiet med bakgrunn i informasjon jeg hadde. Det er rådene jeg har fått fra jurister. Kvinnene var i 20-årene, og det var også en far til stede i telefonsamtalen. Jeg var tydelig på at hvis det var noe politiet burde undersøke, så måtte de melde fra til politiet – og vi ville støtte det. De valgte ikke å gå til politiet på det tidspunktet, sier Johannesen.

Hun opplevde ikke at noe ble beskrevet som et overgrep i samtalen med kvinnen.

– Vi hadde et stort ønske om å gi riktig informasjon hele tiden, men hadde samtidig så vanvittig mye informasjon, i tillegg til rykter. Den første uken gikk dag og natt i ett og informasjonen var uoversiktlig. Kanskje var jeg for tett på alle detaljene, i tillegg til å være den som møtte pressen.

Én av festdeltagerne ble senere siktet for voldtekt etter at politiet beslagla mannens mobil i etterforskningen. Han nekter straffskyld, ifølge hans forsvarer John Christian Elden.

Politiet etterforsker også en annen festdeltager for vold.

Vibeke Johannesen sier klubben er ydmyk fordi det fremdeles er to politisaker, og at man «ikke bare kan legge sakene bak seg».

Samtidig må klubben starte jobben med å reparere et skadet omdømme.

– Det viktigste vi kan gjøre er å være tydelig på hva som er akseptabelt og uakseptabelt. Vi skal ta vare på et fellesskap. I et fellesskap kan det være noen som tar dårlige valg, men vi må være tydelig på at det ikke er noe fellesskapet står for, sier hun.

Branns styreleder Birger Grevstad

I Bergen sentrum møter vi Branns styreleder Birger Grevstad på kontoret.

– Det har vært tøffe tider, men jeg mener det er gjort en formidabel jobb i klubben. De første fire-fem dagene var utrolig vanskelige, også for styret. Da falt det ting ut av skapet hele tiden som vi ikke var observant på, sier Grevstad, som mener det har vært et godt samarbeid mellom styret og administrasjonen.

– Det har vært et ekstremt år?

– Ja, ja. Det har brent på dass.

Johannesen tar selvkritikk for at hun tre dager etter nachspielet sa at «nå er det en sak vi går videre fra».

– Den første uken så vi ikke omfanget og vi var for raske med å kommunisere at vi ville konsentrere oss om neste kamp. Det var helt feil måte å håndtere det på, sier hun.

– Jeg tror det er vanskelig å komme gjennom en sånn situasjon uten å gjøre feil. I perioder er det veldig uoversiktlig, i perioder forstår man ikke helt omfanget. Man har utrolig mange hensyn å ta, hensyn som er vanskelig å sjonglere.

Hun måtte tenke på ansatte som hadde vært på nachspielet, ansatte som ikke hadde vært der, kvinnene, supportere, sponsorer og mediene.

– Egentlig en hel by, sier hun.

Sett bort fra enkelte feiltrinn den første uken, er hun fornøyd med klubbledelsens håndtering.

– Å være så tydelig på hva som er uakseptabelt tror jeg har vært viktig for veien videre, sier hun.

Fire av tolv spillere som deltok på nachspielet har forlatt klubben.

Vegard Forren ble enig med Brann om å avslutte kontrakten, ifølge klubbens pressemelding. Mikkel Andersen skal selv ha valgt å terminere kontrakten med Brann. Kristoffer Barmen ble, etter hvert, enig med klubben om å fratre sin stilling. Thomas Grøgaard ble solgt til Strømsgodset.

Daglig leder Vibeke Johannesen, sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen og hovedtrener Eirik Horneland møtte pressen 14. august, noen dager etter nachspielet.

Johannesen opplevde at mange tok kontakt.

– Dette er en sak som har engasjert hele Norge. Jeg har møtt mest forståelse og fått utrolig mye omsorg av folk som har skjønt at dette var utrolig vanskelig å håndtere.

– Har du fått mye hets?

– Ikke hets, men kritikk for måten vi håndterte det underveis. I perioder løp informasjonen foran oss, og det kan være enkeltuttalelser noen reagerer på. Jeg er veldig klar over at flere ikke var imponert over jobben vi gjorde på enkelte områder.

Brann-sjefen er utrolig takknemlig for alle ansatte som har kommet tidlig og gått sent – og som har tatt «hundrevis» av telefoner for å følge opp partnere og supportere.

– Det ble veldig mange uskyldige ofre. Vi er lei oss for de kvinnene som hadde en dårlig opplevelse, det er veldig uheldig, og så har vi spillere som ikke deltok på nachspielet. Det er noen familier, samboere, koner, barn, besteforeldre, tanter og onkler som ufrivillig ble en del av det. Ryktene var en stor belastning for mange, og det var veldig vanskelig for oss å få gjort noe med det.

Ryktene steg til et nivå hun aldri før han sett.

– Hetsen og ryktene har vært skremmende. Det gjorde bildet uoversiktlig, og det var veldig vanskelig for spillergruppen. Det var så utrolig mange rykter som ble spredd ukritisk av voksne personer i alle posisjoner.

To perspektiver ble viktig:

Det mellommenneskelige . Klubbens mentaltrener, legeteam og verneombud skulle følge opp alle involverte, tett og jevnlig.

De faktiske forholdene. Klubben gjorde egne undersøkelser, sjekket overvåkningsbilder og vurderte juridiske forhold med advokat.

– Hvordan har kontakten med kvinnene vært?

– Jeg har ikke direkte kontakt siden jeg har vært vitne i saken, men vi har folk i styret som har vært i dialog med faren, og er til disposisjon hvis det er noe. Vi har prøvd å bry oss der vi kan.

– I 2020 var det unntakstilstand med coronapandemien. I 2021 har ledelsen fått flere negative saker: Kunstgress-nederlag, ulovlig treningskamp, en spiller ble hentet uten medisinsk sjekk, elendige resultater, trenersparking og nachspiel-skandalen. Det har vært to ekstreme år. Hva gjør dere nå?

– Nå handler det om å være tydelig på hva SK Brann skal være. Alle har et stort ansvar for at det blir en bedre tid for SK Brann, og vi har alle forutsetninger for å få det til.

– Klubben står sterkt, har gode samarbeidspartnere, fantastiske supportere og trenere og en garderobe som klarer å mobilisere i en vanskelig tid. Vi skal komme styrket ut av dette. Det er mange erfaringer som er vonde å stå i, men som kan gi oss bedre muligheter på sikt.

– Tåler du et nedrykk oppå det hele?

– Vi har fokus på at vi ikke skal rykke ned. Samtidig har vi flere tanker i hodet, og vi må tenke langsiktig.

– Barn og voksne skal gå stolte i gatene med Brann-drakt. Det handler ikke bare om tabellposisjon, men om hvordan vi oppnår tabellposisjonen, hvilke verdier vi har. Å være en klubb som tar gode valg i vanskelige situasjoner, er en verdi i seg selv.