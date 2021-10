Foreldre fikk nok av at barna satt foran skjermen. Dette er den nye trenden blant de yngste.

De siste årene har det poppet opp idrettsfritidsordninger i og rundt Bergen. Her får du en full oversikt.

Oda Sylta Haugland (fra v.), Tonje Weronika Nidzielko, Oliver Sandal Heier og Rebekka Aarberg Rabben Bønes på idrettsfritidsordningen til Bønes Idrettslag.

– Det er mye bedre å være her med vennene mine enn hjemme alene. Vi har det veldig bra, sier Tonje Weronika Nidzielko (10).

Sammen med venninnen Oda Sylta Haugland (10) har hun gått på idrettsfritidsordningen til Bønes Idrettslag i over ett år. Jentene sier de har fått mange venner og lært mye nytt.

Tidligere var skolefritidsordninger (SFO) det eneste tilbudet etter skolen for barn på småskoletrinnene. Slik er det ikke lenger.

I løpet av de siste ti årene har mer enn 20 idretts-, fotball- eller håndballfritidsordninger åpnet i Bergen og omegn.

Ingen krav

I utgangspunktet kan hvem som helst starte en idrettsfritidsordning. Det finnes ingen krav til innhold, kompetanse eller pris.

Verken Bergen kommune, Utdanningsdirektoratet, Norges Fotballforbund eller Norges idrettsforbund har fullstendig oversikt over hvem eller hvor mange som driver slike tilbud.

BT har kartlagt utbredelsen i kommunene Bergen, Askøy, Øygarden og Bjørnafjorden.

Kartet under viser hvor de ulike tilbudene er plassert. Trykk på de blå prikkene for å få mer informasjon om idrettsfritidsordningen:

Bare i 2020 startet fire idrettslag fritidsordninger for barn, og flere klubber uttaler at de planlegger å starte opp et slikt tilbud i løpet av kort tid.

Kristian Schultz er aktivitetskoordinator ved idrettsfritidsordningen til Bønes IL.

– Vi så at mange 3.- og 4.-klassinger sluttet på SFO. Samtidig oppfattet vi at en del foreldre hadde økende frustrasjon over at barna dro hjem og satte seg foran en skjerm. De hadde et ønske om en idrettsfritidsordning, sier Schultz.

Fakta Slik gjorde vi det Bergens Tidende kontaktet alle idrettslag som driver med fotball og håndball for barn og unge i Bergen, Askøy, Øygarden og Bjørnafjorden kommune.

Svarene deres viser at det er 23 idrettslag som har opprettet en form for idrettsfritidsordning i løpet av de siste årene.

Idrettslagene har svart på spørsmål om antall deltakere, pris, innhold, oppstartsår og hvem tilbudet gjelder for. Noen har også lagt ut denne informasjonen på sine nettsider. Les mer

Idrettslaget startet med tilbud én dag i uken. I løpet av de neste årene ballet det på seg, både med flere dager og flere barn. Det første året var det mellom 25 og 30 deltakere. I år har klubben satt ny deltakerrekord med 140 påmeldte barn.

Bønes IL har satt deltakerprisen så lavt som mulig for å unngå at det er mange som ikke har råd til å melde seg på. Schultz sier at dette ikke er noe klubben tjener penger på.

– Så lenge vi går i null og skaper aktivitet er vi fornøyde, sier han.

Instruktør Raymond Sjøstrøm er populær blant ungene, og sørger for at de holdes i aktivitet frem til de går hjem for å spise middag.

– Mye å finne på

Nærmere 70 barn fra 4. til 7. trinn er på plass på Bønes. Noen starter ettermiddagen utendørs med lek på fotballbanen, mens andre er i gang med leksene eller spiller spill i fellesrommet.

I dag står fotball, håndball, tennis eller basistrening i idrettshallen på menyen på Bønes.

– Vi vet ikke helt hva vi skal finne på. Jeg tror det kanskje blir håndball eller fotball, sier Mathea Frostad Haugen (11).

Hun spiller spill med venninnene Kaja Gjennestad (12) og Hedvig Møller (12).

De begynte på idrettsfritidsordningen da de var for gamle til å gå på SFO. Nå går de siste året på barneskolen, og trives fortsatt svært godt.

– Det er mye å finne på og vi får prøve mange ulike idretter, sier jentene.

Mathea Frostad Haugen (11), Kaja Gjenestad (12) og Hedvig Møller (12) er de eldste på Bønes IFO. Nå benytter de seg bare av tilbudet én dag i uken på grunn av andre fritidsaktiviteter.

Ifølge idrettslag BT har vært i kontakt med, er interessen for idrettsfritidsordninger voksende på Vestlandet. Flere idrettslag har ventelister for barn som ønsker plass.

– Vi har begrenset med plasser slik at vi skal kunne tilby deltakerne et godt tilbud. Vi er ikke opptatt av at det skal være flest mulig deltakere, men at de som går her skal få innhold med kvalitet. Vi har også flere på venteliste, sier Mads Vik Tvedte, som er ansvarlig for Volvat FFO i Fana Idrettslag.

Elise Høglid Haveland og Alexander Mjelde (bak) valgte å spille tennis. Idrettsfritidsordninger samarbeider med Bergen Racketsenter, som stiller med egne trenere.

Bønes Idrettslag samarbeider med skolene og flere idrettslag. Blant annet Bergen Racketsenter og Bønes basket, som stiller med egne trenere flere ganger i uken.

Aktivitetstilbudet er svært variert. De kan velge mellom alt fra de vanlige idrettene som fotball, håndball, basket og turn, til kampsport, crossfit, friidrett og dans.

– Hva tror du er årsaken til at det stadig dukker opp nye fritidsordninger?

– Jeg tror det er en del foreldre hjemme som er stille fortvilet over at barna er mindre utendørs og at de lett fanges av skjermen og gamingen. Det er signalene vi opplever. Det er nok med på å skape en etterspørsel etter det, sier Schultz.