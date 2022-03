Hoelgaard kan få drømmen oppfylt

Søndag går Stian Hoelgaard sesongens store renn, Vasaloppet. I år håper han at seieren går i boks.

Stian Hoelgaard tror Vasaloppet kan bli spennende.

Stian Hoelgaard fra Ålgård har hatt en god sesong til nå i år. Søndag er det duket for Vasaloppet, som er det store hovedmålet for sesongen. Tidligere år har 30-åringen hatt gode resultater i rennet, med andreplass både i 2020 og 2019. I år håper han å gå helt til topps.

– Målet er å kjempe om seier, det er for så vidt et lett mål det. Det er likevel mye som må klaffe hvis det skal skje, men det er mulig om jeg har gode ski og det stemmer for meg. Det er drømmen, sier Hoelgaard.

Vasaloppet er stort, og Hoelgaard innrømmer at det har blitt mye nerver den siste uken.

Opp og ned

Sesongen startet tungt for skiløperen, og etter noen gode resultater i januar har formen til Hoelgaard dyppet noe ned igjen. Hele sesongen har vært preget av opp- og nedturer, og skiløperen mistenker at det kan ha hatt noe å gjøre med den tøffe høsten.

I høst fikk Hoelgaard en reaksjon på koronavaksinen, noe som satte han ut av trening i en periode. Ettersom skiløpere legger grunnlaget for sesongen på treninger om sommeren og høsten, kan det ha gjort det vanskeligere å holde en god form i lengden.

– Det er vanskelig å være på topp hele tiden, men jeg tror formen er på bedringens vei nå. Jeg håper den er god til søndag, sier utøveren.

Hoelgaard har fått gjort det han skal på trening og føler seg godt forberedt. Så langt ser kroppen ut til å fungere fint. Alt i alt er han fornøyd med sesongen til nå.

Stian Hoelgaard på trening i vinter.

Optimistisk om fremtiden

Vasaloppet er gjerne høydepunktet i år, men det anerkjente rennet markerer ikke slutten på sesongen. Fremover venter flere renn både i Norge og i Finland.

– Det er en god del skirenn igjen, og jeg er optimistisk mot dem. Det er mange kule renn som passer meg bra nå mot slutten av sesongen, avslutter langrennsløperen.

Det blir fullt kjør på Hoelgaard fremover til midten av april. Et hektisk program venter på skiløperen, før han kan ta seg en velfortjent ferie. Allerede i mai begynner oppkjøringen til ny sesong.

