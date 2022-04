Khar avgjorde for Sunde 3

Ceu Lian Khar sto for den avgjørende scoringen for Sunde 3 i 4-3-seieren over Sandnes Ulf 4 på Proaktiv-banen i 7. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 i fotball for menn. Sunde 3 står uten poengtap så langt denne sesongen.

