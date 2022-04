Kristoff innrømmer hansketabbe: – Var litt ukonsentrert

Ineos-rytter Dylan van Baarle distanserte konkurrentene og vant det ikoniske sykkelrittet Paris-Roubaix. Alexander Kristoff ble beste nordmann, men erkjenner at han «sov litt i timen».

HANSKELØS: Alexander Kristoff, her på podiet etter å ha vunnet Scheldeprijs tidligere i år, ble satt sjakk matt under Paris-Roubaix da han skulle bytte hansker.

– Jeg kunne nok ha hengt med de beste om jeg hadde litt mer fokus da de stakk. Det skjedde kanskje to-tre sektorer før jeg forventet. Akkurat der byttet jeg litt hansker og styrte litt. Jeg fikk noen hansker av en lagkamerat og var litt ukonsentrert akkurat inn på det strekket da de satte fart. Det var min tabbe, sier Kristoff til TV 2 etter å ha kjørt inn til 12. plass.

Med rundt 60 kilometer igjen av det 257 kilometer lange rittet i Frankrike, som på grunn av totalt 54,8 kilometer på brutale brosteinspartiet har fått kallenavnet «Helvete i nord», satte belgiske Wout van Aert fart. Det førte til at den største gruppen ute på de franske brosteinene ble langt mindre, og manglet blant andre Kristoff.

Én som var med, var nederlenderen van Baarle. 29-åringen kjørte taktisk smart hele dagen og vant i ensom majestet, nesten to minutter foran en gruppe på fire ryttere, hvor Wout van Aert spurtet inn til annenplass foran Stefan Küng.

– Det er utrolig. Jeg kunne ikke tro det da jeg syklet inn på velodromen, sier Van Baarle, etter sin klart største seier i karrieren.

BROSTEIN: Dylan van Baarle løfter trofeet, en brostein, som vinner av Paris-Roubaix 2022.

Kristoffs lagkamerat Tom Devriendt ble nummer fire, knepent slått av Küng i spurten, og det ble jevnt over en god dag for Intermarché-laget. Hele seks av lagets ryttere havnet blant de 23 beste.

Det var i utgangspunktet størst forventninger til Kristoff, etter at han ble nummer ti i Flandern rundt for to uker siden og vant Scheldeprijs for halvannen uke siden.

Etter å ha havnet på defensiven da favorittene satte fart, forsøkte han å kjøre seg opp på det tøffe brosteinspartiet, Mons-en-Pévèle – sektoren hvor han opprinnelig hadde sett seg ut at fartsøkningen ville komme – noen kilometer senere.

– Jeg kom meg nesten tilbake, jeg prøvde å komme meg opp igjen, men jeg manglet rundt 20 sekunder. Men jeg hadde ikke krefter til å tette de siste 20 sekundene, forteller 34-åringen til TV 2.

12.-plassen er Kristoffs tredje beste plassering i rittet. Fremdeles er det 9.-plassen fra 2013 som står igjen som klassikerspesialistens beste plassering i storrittet.



Det var også knyttet stor spenning til det norske Uno-X-laget som deltok i rittet for første gang. En av deres antatt sterkeste, Rasmus Fossum Tiller, veltet underveis og skal trolig ha pådratt seg et kragebeinsbrudd. Det hadde ikke lagkamerat og beste Uno-X-rytter for dagen, Anders Skaarseth, fått med seg.

– Det visste jeg faktisk ikke, jeg visste bare at han veltet, så det var ikke så gøy å høre. En del uflaks og noen uhell, men det er en del av dette «gamet», sier Skaarseth til TV 2.

Lillehamringen ble til slutt nummer 27.

– Det var litt som forventet, men jeg slapp unna det meste av velt. Jeg hadde bare én punktering. Det var tøft, men det skal det være, oppsummerer 26-åringen.

Edvald Boasson Hagen var også innblandet i velt, og ble til slutt nummer 38.