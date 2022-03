Haaland får nytt draktnummer på landslaget

Erling Braut Haaland blir Norges nye nummer ni. Han tar over trøyenummeret fra landslagskollega Alexander Sørloth.

Erling Braut Haaland avbildet for Norge på Ullevaal stadion i fjor høst.

NTB

Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter endringen overfor TV 2 tirsdag.

– Bakgrunnen for det er at det er et stort ønske og en stor kommersiell bit i det. Det i kombinasjon gjør at det har blitt noen rokader. Sørloth har frivillig fått et ett-tall foran nieren sin, og så har Erling fått nummer ni, forklarer han.

Med andre ord får Sørloth nummer 19 på drakten.

– Alexander har sett det store bildet. Det er han som har måtte bytte, sier Solbakken.