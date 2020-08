Karsten Warholm forbedret egen europarekord på 400 meter hekk – skal trolig løpe 400 meter flatt

Med tiden 46,87 forbedret Karsten Warholm sin egen europarekord på 400 meter hekk med 5/100 søndag. Han droppet etterpå intervjusonen for å løpe 400 flatt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Karsten Warholm løp igjen sterk i Stockholm søndag. Bildet er fra Monaco forrige fredag da han løp på 47,10. Foto: Daniel Cole / AP Photo / NTB scanpix

NTB

Friidrettsstjernen Karsten Warholm (bak til venstre) sammen med sin trener Lars Olav Alnes (foran med munnbind) og landslagskollega Amalie Iuel (i midten). Foto: Privat / NTB scanpix

Det melder SVT, ifølge NRK. Løpet går klokken 17.37 søndag ettermiddag.

Løpet på spesialøvelsen 400 meter hekk er tidenes nest beste, ni hundredeler bak Kevin Youngs verdensrekord fra OL i Barcelona i 1992, lydende 46,78.

Warholms egen europarekord før løpet ble satt 29. august i fjor da han løp på tiden 46,92 i Zürich.

Løpet var likevel ikke uten utfordringer. Han rev den siste hekken før målgang.

Olympiastadion fra 1912 er særlig utsatt for vind. Før søndagens stevne var det i tillegg meldt 6 sekunmeters vind. Derfor valgte Karsten Warhol å løpe i den ytterste banen (bane 8) og ikke i bane 7 som han har for vane.

– Han bytter nok bane primært for å få bedre skjerming mot en eventuell vind, og dessuten blir svingene litt mindre krappe. Et kalkulert og smart grep, sa friidrettsekspert Vebjørn Rodal til NRK for løpet.

Men vinden så altså ikke ut til å plage nordmannen.

Grunnet koronapandemien er løpet kun det andre på spesialdistansen for Ulsteinvikingen denne sesongen. Fredag forrige uke løp han inn til sin til da nest beste tid, 47,10, i Monaco. Tiden er, ifølge NRK , tidenes suverent beste sesongåpning på øvelsen. Raj Benjamin åpnet på 47,80 i fjor, mens verdensrekordholder Kevin Young aldri åpnet bedre enn 48,16.

For å minske smittefaren valgte Warholm å reise til Stockholm i bobil. Han fikk en egen parkeringsplass utenfor stadion og slapp dermed å bo på utøverhotellet.